"Газпром" почав платити Україні відсотки - "Нафтогаз"

Додано: Чет 01 бер, 2018 15:51

"Нафтогаз Украины" третий месяц ежедневно больше платит и ничего. И эти так же платить будут. Населению от этих дрязг ни холодно не жарко, так или иначе в ЕГО гаманец по любому залезут. И первым делом на миллионные премии за особые заслуги...

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).