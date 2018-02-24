Російський газовий монополіст "Газпром" повинен виплачувати НАК "Нафтогаз України" 500 тисяч доларів відсотків щоденно до моменту виплати заборгованості у повному обсязі.
Дивися повний текст "Газпром" почав платити Україні відсотки - "Нафтогаз".
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Додано: Чет 01 бер, 2018 15:50
"Газпром" почав платити Україні відсотки - "Нафтогаз"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Газпром" почав платити Україні відсотки - "Нафтогаз".
Додано: Чет 01 бер, 2018 15:51
"Нафтогаз Украины" третий месяц ежедневно больше платит и ничего. И эти так же платить будут. Населению от этих дрязг ни холодно не жарко, так или иначе в ЕГО гаманец по любому залезут. И первым делом на миллионные премии за особые заслуги...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Чет 01 бер, 2018 16:08
Сравниваем:
https://news.finance.ua/ru/news/-/42174 ... y-naftogaz
и
https://news.finance.ua/ru/news/-/42170 ... -naftogaza
Это составляет 605,7 тыс. дол. в день, которые Украина пока не платит.
605,7 - 500 = 105,7
Чему радуется Витренко?
Додано: Чет 01 бер, 2018 16:18
Как раз населению от этих дрязг зимой будет холодно, а летом-жарко (киевские ТЭЦ 5,6 по-прежнему работают на газе).
Додано: Чет 01 бер, 2018 16:28
Ле Пен, что вы там креативили в соседней ветке, когда спорили со мной?
Якщо хтось не хоче платити борги, то він і відсотки не платить
Стокгольмський арбітраж прийняв рішення щодо питання...
Вы на 2 часа вперед прогнозировать не умеете, а беретесь за сложные вопросы...
Повторюсь, Газпром будет списывать со своего долга пеню Нефтегаза в 606 тыс долларов в день, и Нефтегазу придется ответной мерой списывать с долга Газпрома его пеню 526 тыс долларов в день. И так будет продолжаться до тех пор, пока Нефтегаз не примет компромисс, который устроит Газпром.
Зато Коболев уже пиарит, на что потратит виртуальные пока 2.56 млрд долларов. А Петренко целую "межведомственную рабочую группу" собрал, которая еще 6 млрд виртуальных долларов распределяет
Востаннє редагувалось Criticus в Чет 01 бер, 2018 16:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 01 бер, 2018 18:04
Re:
Так і буде, по 100 тис в день, по 30 млн в рік, за сто років "спише". Тільки, на відміну від прогнозів аналітегів, спеціалістів по сферичним коням, все буде набагато швидше, і не на користь запоребрикових.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 01 бер, 2018 18:22
Там же выше написано: "полмиллиона долларов Нафтогаз уже заработал".
Я смотрю, тут проблема с чтением цитат.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Чет 01 бер, 2018 19:11
Почти все правильно в статье. Но только есть одно но. Как и в украинском законодательстве, так и в шведском, есть стадия апелляции. Решение еще не вступило в силу. Будут подана Газпромом апелляция. Судебный процесс затянется еще на год-два. Может быть. А на стадии апелляции, сумма еще может и поменяться. Show must go on.
Додано: Чет 01 бер, 2018 19:30
Не знаю, что и когда Газпром нам заплатит, но уже отреагировал. Причем очень оперативно и болезненно.
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