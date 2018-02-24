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"Газпром" почав платити
Україні відсотки - "Нафтогаз"

"Газпром" почав платити Україні відсотки - "Нафтогаз"
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  #12>
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:50

"Газпром" почав платити Україні відсотки - "Нафтогаз"

Пропонуємо до обговорення:
Російський газовий монополіст "Газпром" повинен виплачувати НАК "Нафтогаз України" 500 тисяч доларів відсотків щоденно до моменту виплати заборгованості у повному обсязі.

Дивися повний текст "Газпром" почав платити Україні відсотки - "Нафтогаз".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:51

"Нафтогаз Украины" третий месяц ежедневно больше платит и ничего. И эти так же платить будут. Населению от этих дрязг ни холодно не жарко, так или иначе в ЕГО гаманец по любому залезут. И первым делом на миллионные премии за особые заслуги...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 16:08

Сравниваем:
“Проценты составляют сумму в полмиллиона долларов (в день – ред.). Сегодняшний день пройдет не зря, и полмиллиона долларов Нафтогаз уже заработал”, – заявил Витренко.

https://news.finance.ua/ru/news/-/42174 ... y-naftogaz
и
В то же время согласно ранее принятому решению арбитража по контракту на поставку газа, “Нафтогаз” должен платить с 22 декабря “Газпрому” проценты за каждый день просрочки начисленной задолженности $2,019 млрд в размере 0,03%, или 10,95% годовых.

https://news.finance.ua/ru/news/-/42170 ... -naftogaza

Это составляет 605,7 тыс. дол. в день, которые Украина пока не платит.

605,7 - 500 = 105,7
Чему радуется Витренко?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 16:18

  mister-svet написав:"Нафтогаз Украины" третий месяц ежедневно больше платит и ничего. И эти так же платить будут. Населению от этих дрязг ни холодно не жарко, так или иначе в ЕГО гаманец по любому залезут. И первым делом на миллионные премии за особые заслуги...


Как раз населению от этих дрязг зимой будет холодно, а летом-жарко (киевские ТЭЦ 5,6 по-прежнему работают на газе).
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 16:28

Ле Пен, что вы там креативили в соседней ветке, когда спорили со мной? :)

Якщо хтось не хоче платити борги, то він і відсотки не платить

Стокгольмський арбітраж прийняв рішення щодо питання...

Вы на 2 часа вперед прогнозировать не умеете, а беретесь за сложные вопросы...

Повторюсь, Газпром будет списывать со своего долга пеню Нефтегаза в 606 тыс долларов в день, и Нефтегазу придется ответной мерой списывать с долга Газпрома его пеню 526 тыс долларов в день. И так будет продолжаться до тех пор, пока Нефтегаз не примет компромисс, который устроит Газпром.

Зато Коболев уже пиарит, на что потратит виртуальные пока 2.56 млрд долларов. А Петренко целую "межведомственную рабочую группу" собрал, которая еще 6 млрд виртуальных долларов распределяет :)
Востаннє редагувалось Criticus в Чет 01 бер, 2018 16:56, всього редагувалось 1 раз.
Criticus
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 16:45

Нафтогаз думкою багатіє!
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 18:04

Re:

  Criticus написав:Повторюсь, Газпром будет списывать со своего долга пеню Нефтегаза в 606 тыс долларов в день, и Нефтегазу придется ответной мерой списывать с долга Газпрома его пеню 526 тыс долларов в день. И так будет продолжаться до тех пор, пока Нефтегаз не примет компромисс, который устроит Газпром.

Так і буде, по 100 тис в день, по 30 млн в рік, за сто років "спише". Тільки, на відміну від прогнозів аналітегів, спеціалістів по сферичним коням, все буде набагато швидше, і не на користь запоребрикових.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 18:22

  yanyura написав:Сравниваем:
“Проценты составляют сумму в полмиллиона долларов (в день – ред.). Сегодняшний день пройдет не зря, и полмиллиона долларов Нафтогаз уже заработал”, – заявил Витренко.

https://news.finance.ua/ru/news/-/42174 ... y-naftogaz
и
В то же время согласно ранее принятому решению арбитража по контракту на поставку газа, “Нафтогаз” должен платить с 22 декабря “Газпрому” проценты за каждый день просрочки начисленной задолженности $2,019 млрд в размере 0,03%, или 10,95% годовых.

https://news.finance.ua/ru/news/-/42170 ... -naftogaza

Это составляет 605,7 тыс. дол. в день, которые Украина пока не платит.

605,7 - 500 = 105,7
Чему радуется Витренко?


Там же выше написано: "полмиллиона долларов Нафтогаз уже заработал".

Я смотрю, тут проблема с чтением цитат.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 19:11

Почти все правильно в статье. Но только есть одно но. Как и в украинском законодательстве, так и в шведском, есть стадия апелляции. Решение еще не вступило в силу. Будут подана Газпромом апелляция. Судебный процесс затянется еще на год-два. Может быть. А на стадии апелляции, сумма еще может и поменяться. Show must go on.
Im_A
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 19:30

Не знаю, что и когда Газпром нам заплатит, но уже отреагировал. Причем очень оперативно и болезненно.
antey1969
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