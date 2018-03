"Газпром" почав платити Україні відсотки - "Нафтогаз"

Додано: Чет 01 бер, 2018 19:11

Почти все правильно в статье. Но только есть одно но. Как и в украинском законодательстве, так и в шведском, есть стадия апелляции. Решение еще не вступило в силу. Будут подана Газпромом апелляция. Судебный процесс затянется еще на год-два. Может быть. А на стадии апелляции, сумма еще может и поменяться. Show must go on.