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"Газпром" почав платити
Україні відсотки - "Нафтогаз"

"Газпром" почав платити Україні відсотки - "Нафтогаз"
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 19:47

Re:

  antey1969 написав:Не знаю, что и когда Газпром нам заплатит, но уже отреагировал. Причем очень оперативно и болезненно.

Зачем нам такие "друзья", которые постоянно шантажируют войсками и отключением газа.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 20:13

  antey1969 написав:Не знаю, что и когда Газпром нам заплатит, но уже отреагировал. Причем очень оперативно и болезненно.


Болезненно? Это как? Как обещали, разбомбили Воронеж?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 21:19

  BIGor написав:
  antey1969 написав:Не знаю, что и когда Газпром нам заплатит, но уже отреагировал. Причем очень оперативно и болезненно.

Зачем нам такие "друзья", которые постоянно шантажируют войсками и отключением газа.

ХЗ, зачем. Но в прошлом месяце во всех СМИ Банковой осторожно раскручивалась тема "Брать газ у Рашки напрямую выгоднее и правильнее".
И тут вдруг прозрение...
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 21:27

Re:

  antey1969 написав:ХЗ, зачем. Но в прошлом месяце во всех СМИ Банковой осторожно раскручивалась тема "Брать газ у Рашки напрямую выгоднее и правильнее".
И тут вдруг прозрение...

Так ми давно знали, що хитродупим вірити не можна, тепер хай і німчура побачить. Коли ми їм повинні були виплатити - Арбітраж молодці. Коли їм присудили - не будемо виконувати. Як їх ще назвати? ;)
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lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 13:50

  Sommer написав:...
Там же выше написано: "полмиллиона долларов Нафтогаз уже заработал".

Я смотрю, тут проблема с чтением цитат.

“Газпром”, согласно обязательствам, должен заплатить все средства (2,56 млрд долларов – ред.), начиная с 28 февраля. То есть, уже сегодня начисляются проценты, за то, что они не оплатили”, – сказал он [Витренко].


Поэтому редактор и поменял название статьи с
"Газпром" почав платити Україні відсотки - "Нафтогаз"

на реальное
"Газпром" зобов'яжуть платити Україні відсотки - "Нафтогаз"

ибо желаемое не есть реальное.

Я смотрю, тут проблема с чтением цитат.


24 января 2018
...
глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, комментируя информацию о том, что украинская компания должна выплатить «Газпрому» 20 млн долл. штрафов и пени в результате неуплаты российской стороне двух миллиардов долларов, согласно первому решению Стокгольмского арбитража. «Эти деньги нужно возвращать, но мы надеемся это сделать через взаимозачет по транзитному кейсу», - сказал он, добавив, что такие же штрафные санкции и пеня начисляется и «Газпрому» в рамках судебной тяжбы касательно транзитного контракта. «Такая же пеня, такие же проценты насчитываются на наши требования по транзитному контракту. Это симметрическая ситуация. В зависимости от того, сколько мы сможем получить денег, будет зависеть взаимозачет», - добавил он.

https://economics.unian.net/energetics/ ... ktsiy.html

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма 22 декабря обязал Нафтогаз Украины уплатить в пользу Газпрома сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере $2,019 млрд, а также проценты с 22 декабря 2017 г. по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки.

http://biz.liga.net/ekonomika/tek/novos ... a-suda.htm

0,03% от $2,019 млрд сможете самостоятельно рассчитать?

На компанию "Газпром" каждый день накладывается процент в размере 500 тысяч долларов за отсрочку выплаты Украине 4,6 млрд долларов.

https://ru.tsn.ua/ukrayina/gazprom-bude ... 17365.html

Кто больше должен платить ежесуточно?

Вам выделить крупным шрифтом или и так осилите?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 13:52

Re:

  antey1969 написав:Но в прошлом месяце во всех СМИ Банковой осторожно раскручивалась тема "Брать газ у Рашки напрямую выгоднее и правильнее".

17.01.2018
Ціна, яку зараз зобов'язаний встановити Газпром, є дуже привабливою. Цим економічним бенефітом треба користуватися", - сказав Коболєв.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... bliva.html
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:31

  yanyura написав:
Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма 22 декабря обязал Нафтогаз Украины уплатить в пользу Газпрома сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере $2,019 млрд, а также проценты с 22 декабря 2017 г. по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки.

http://biz.liga.net/ekonomika/tek/novos ... a-suda.htm

0,03% от $2,019 млрд сможете самостоятельно рассчитать?

На компанию "Газпром" каждый день накладывается процент в размере 500 тысяч долларов за отсрочку выплаты Украине 4,6 млрд долларов.

https://ru.tsn.ua/ukrayina/gazprom-bude ... 17365.html

Кто больше должен платить ежесуточно?

Вам выделить крупным шрифтом или и так осилите?

Не така тут схема. По рішенню Арбітражу, Газпром нам винен більше, ніж ми йому, тому наш борг скасовується, а на залишок Газпрома нараховуються відсотки. Про це казав Вітренко на пресконференції.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:52

  lapay написав:
  yanyura написав:
Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма 22 декабря обязал Нафтогаз Украины уплатить в пользу Газпрома сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере $2,019 млрд, а также проценты с 22 декабря 2017 г. по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки.

http://biz.liga.net/ekonomika/tek/novos ... a-suda.htm

0,03% от $2,019 млрд сможете самостоятельно рассчитать?

На компанию "Газпром" каждый день накладывается процент в размере 500 тысяч долларов за отсрочку выплаты Украине 4,6 млрд долларов.

https://ru.tsn.ua/ukrayina/gazprom-bude ... 17365.html

Кто больше должен платить ежесуточно?

Вам выделить крупным шрифтом или и так осилите?

Не така тут схема. По рішенню Арбітражу, Газпром нам винен більше, ніж ми йому, тому наш борг скасовується, а на залишок Газпрома нараховуються відсотки. Про це казав Вітренко на пресконференції.

Обычно взаимозачет не происходит в таких случаях. Каждый должен заплатить свою сумму. Потому, пока они нам не заплатят, то и мы им не заплатим (ибо лишних денег у нас нет). Но у Газпрома сейчас тоже тяжелые времена, он показывает убытки, потому тоже денег нет. Так или иначе, по процентам Украина должна Газмясу на 100 тыс. долл. больше, что 36 млн. долларов в год. А с учетом того, что Газмяс нам должен на 2 млрд. больше, то эти 36 млн. просто копейки! Взять кредит будет стоить дороже.

Пэремога настолько объективная, что Путину аж пришлось показать наспех созданные мультики несуществующего оружия, чтобы электорат порадовать.
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