"Газпром" почав платити Україні відсотки - "Нафтогаз"
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Sommer написав:... Там же выше написано: "полмиллиона долларов Нафтогаз уже заработал".
Я смотрю, тут проблема с чтением цитат.
“Газпром”, согласно обязательствам, должен заплатить все средства (2,56 млрд долларов – ред.), начиная с 28 февраля. То есть, уже сегодня начисляются проценты, за то, что они не оплатили”, – сказал он [Витренко].
Поэтому редактор и поменял название статьи с
"Газпром" почав платити Україні відсотки - "Нафтогаз"
на реальное
"Газпром" зобов'яжуть платити Україні відсотки - "Нафтогаз"
ибо желаемое не есть реальное.
Я смотрю, тут проблема с чтением цитат.
24 января 2018 ... глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, комментируя информацию о том, что украинская компания должна выплатить «Газпрому» 20 млн долл. штрафов и пени в результате неуплаты российской стороне двух миллиардов долларов, согласно первому решению Стокгольмского арбитража. «Эти деньги нужно возвращать, но мы надеемся это сделать через взаимозачет по транзитному кейсу», - сказал он, добавив, что такие же штрафные санкции и пеня начисляется и «Газпрому» в рамках судебной тяжбы касательно транзитного контракта. «Такая же пеня, такие же проценты насчитываются на наши требования по транзитному контракту. Это симметрическая ситуация. В зависимости от того, сколько мы сможем получить денег, будет зависеть взаимозачет», - добавил он.
Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма 22 декабря обязал Нафтогаз Украины уплатить в пользу Газпрома сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере $2,019 млрд, а также проценты с 22 декабря 2017 г. по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки.
Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма 22 декабря обязал Нафтогаз Украины уплатить в пользу Газпрома сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере $2,019 млрд, а также проценты с 22 декабря 2017 г. по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки.
Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма 22 декабря обязал Нафтогаз Украины уплатить в пользу Газпрома сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере $2,019 млрд, а также проценты с 22 декабря 2017 г. по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки.
Не така тут схема. По рішенню Арбітражу, Газпром нам винен більше, ніж ми йому, тому наш борг скасовується, а на залишок Газпрома нараховуються відсотки. Про це казав Вітренко на пресконференції.
Обычно взаимозачет не происходит в таких случаях. Каждый должен заплатить свою сумму. Потому, пока они нам не заплатят, то и мы им не заплатим (ибо лишних денег у нас нет). Но у Газпрома сейчас тоже тяжелые времена, он показывает убытки, потому тоже денег нет. Так или иначе, по процентам Украина должна Газмясу на 100 тыс. долл. больше, что 36 млн. долларов в год. А с учетом того, что Газмяс нам должен на 2 млрд. больше, то эти 36 млн. просто копейки! Взять кредит будет стоить дороже.
Пэремога настолько объективная, что Путину аж пришлось показать наспех созданные мультики несуществующего оружия, чтобы электорат порадовать.