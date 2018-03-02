RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Газпром" почав платити
Україні відсотки - "Нафтогаз"

"Газпром" почав платити Україні відсотки - "Нафтогаз"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 20:50

  lapay написав:
  Sommer написав:Еще раз: если бы Витренко сказал "теперь мы ничего не должны платить, платить будут только нам" - это одно.

Він так і сказав.


А можно цитату?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 1607
З нами з: 07.04.17
Подякував: 118 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 14:46

  lapay написав:Про це казав Вітренко на пресконференції.

Витренко он такой... Витренко :
“Проценты составляют сумму в полмиллиона долларов (в день – ред.). Сегодняшний день пройдет не зря, и полмиллиона долларов Нафтогаз уже заработал”, – заявил Витренко.

https://news.finance.ua/ru/news/-/42174 ... y-naftogaz

Ранее:
Юрий Витренко
26 декабря 2017 г. ·
Для любителей считать проценты.

Проценты, которые каждый день насчитываются по нашим исковым требованиям в рамках Стокгольмского арбитража по транзитному контракта, решение по которым должным быть принято в феврале, составляют от 1 до 3 млн. дол.

https://www.facebook.com/yuriy.vitrenko ... 5346998458
yanyura
 
Повідомлень: 3392
З нами з: 09.01.09
Подякував: 792 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 15:47

Re:

  Sommer написав:А можно цитату?

https://ua.112.ua/ekonomika/pislia-rish ... 35366.html
У рішенні крім того, що ми виграли, 4,6 млрд дол., вже написано, що ми віднімаємо з цієї суми борг за поставлений газ і там вже вказано чисту суму, відповідно 2,56 млрд дол., і тільки на цю суму нараховують відсотки. Тобто тільки на нашу користь нараховують відсотки, "Газпрому" їх вже не нараховують. Ми "Газпрому" зараз нічого не винні. Вони, відповідно, винні нам 2,56 млрд дол.", – підкреслив Вітренко.

Ледве знайшов. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5266
З нами з: 01.08.15
Подякував: 702 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 16:12

lapay
Спасибо за ссылку.
Після рішення арбітражу ми "Газпрому" нічого не винні, відсотки нараховують тільки на нашу користь, – "Нафтогаз"
13:29, 1 березня 2018
При цьому Коболєв наголосив, що в останньому рішенні трибунал зобов’язав сторони провести взаємозалік.

"Тобто все, що були винні ми, повністю списується, залишається дельта, на яку нараховують відсотки на нашу користь. На користь "Газпрому" більше нічого не нараховують", – зазначив він.

Коболев на момент пресс-конференции успел прочитать решение трибунала?
Andriy Kobolyev
28 февраля в 11:48 · Город Киев, Ukraine ·
Друзі, думаю ви вже і так все знаєте. Тому я просто профайл картинку на веселішу заміню, як ви давно радили:)

Пішов читати рішення. Більше тисячі сторінок.

І дякую всім за привітання і підтримку.

https://www.facebook.com/andriy.kobolye ... 5693223440
yanyura
 
Повідомлень: 3392
З нами з: 09.01.09
Подякував: 792 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 17:07

yanyura
Так це ж основне - про гроші, на це дивляться відразу. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5266
З нами з: 01.08.15
Подякував: 702 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Тракторист і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Держдепі США очікують, що Газпром продовжить транзит...
R2 » Суб 03 бер, 2018 09:10
2 134
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 бер, 2018 16:51
RomanTik
Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру... 1 ... 7, 8, 9
R2 » П'ят 02 бер, 2018 15:48
83 7121
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 бер, 2018 16:39
Михалыч
"Нафтогаз" просить українців знизити температуру в... 1 ... 6, 7, 8
R2 » П'ят 02 бер, 2018 11:17
74 4810
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 бер, 2018 15:50
yanyura
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4999)
03.03.2018 17:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.