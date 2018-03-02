"Газпром" почав платити Україні відсотки - "Нафтогаз"
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Юрий Витренко 26 декабря 2017 г. · Для любителей считать проценты.
Проценты, которые каждый день насчитываются по нашим исковым требованиям в рамках Стокгольмского арбитража по транзитному контракта, решение по которым должным быть принято в феврале, составляют от 1 до 3 млн. дол.
У рішенні крім того, що ми виграли, 4,6 млрд дол., вже написано, що ми віднімаємо з цієї суми борг за поставлений газ і там вже вказано чисту суму, відповідно 2,56 млрд дол., і тільки на цю суму нараховують відсотки. Тобто тільки на нашу користь нараховують відсотки, "Газпрому" їх вже не нараховують. Ми "Газпрому" зараз нічого не винні. Вони, відповідно, винні нам 2,56 млрд дол.", – підкреслив Вітренко.
Ледве знайшов.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Після рішення арбітражу ми "Газпрому" нічого не винні, відсотки нараховують тільки на нашу користь, – "Нафтогаз" 13:29, 1 березня 2018 При цьому Коболєв наголосив, що в останньому рішенні трибунал зобов’язав сторони провести взаємозалік.
"Тобто все, що були винні ми, повністю списується, залишається дельта, на яку нараховують відсотки на нашу користь. На користь "Газпрому" більше нічого не нараховують", – зазначив він.
Коболев на момент пресс-конференции успел прочитать решение трибунала?
Andriy Kobolyev 28 февраля в 11:48 · Город Киев, Ukraine · Друзі, думаю ви вже і так все знаєте. Тому я просто профайл картинку на веселішу заміню, як ви давно радили:)