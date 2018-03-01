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Данилюк оцінив
кандидатуру Якова Смолія

Данилюк оцінив кандидатуру Якова Смолія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 16:26

Данилюк оцінив кандидатуру Якова Смолія

Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив на 14-й щорічній інвестиційній конференції, організованій Dragon Capital.

Дивися повний текст Данилюк оцінив кандидатуру Якова Смолія.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 16:26

Ляшко гроші заробля, що тут дивного
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