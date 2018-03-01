"Нафтогаз" має намір терміново закупити газ в Європі

Додано: Чет 01 бер, 2018 17:31

Ситуация пренеприятнейшая, но как у них говорят - на хитрую дупу найдётся винт с левой резьбой. С начала победы, суток не прошло...

А самое интересное, что через европейскую прокладку в Украину может попасть только газ Газпрома.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).