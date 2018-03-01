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"Нафтогаз" має намір терміново закупити газ в Європі
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Додано: Чет 01 бер, 2018 16:33
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомило джерело в "Нафтогазі".
Дивися повний текст "Нафтогаз" має намір терміново закупити газ в Європі
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R2
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Додано: Чет 01 бер, 2018 16:33
По такой конской цене брать?
Ох вылезит это всё на пересичном.
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NoNaMe
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Додано: Чет 01 бер, 2018 16:41
А почему не в Америке?
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 01 бер, 2018 16:57
Запасаемся попкорном.
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Золотой батон
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Додано: Чет 01 бер, 2018 17:07
Золотой батон написав:
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Ну что ж, хоть карты уже не меченные при игре в покер
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Додано: Чет 01 бер, 2018 17:09
А что ПХГ уже пустые? Рановато как-то, совсем рановато...
Газпром, конечно, играть будет прямо сейчас, пока погода на его стороне.
Посмотрим, кто кого - "эффективный европейский менеджмент" гебню, или гебня "эффективный европейский менеджмент".
На чужих ставить нехорошо, но слушая, что сегодня чешут Коболев и Витренко, становится и смешно, и стремно, и грустно одновременно.
У Газпрома был план на случай проигрыша по Арбитражу, и это прекрасно видно по их сегодняшним действиям - уменьшение давления в трубе и возврат предоплаты за газ на март.
У Нефтегаза плана на случай победы не было и нет, и это тоже прекрасно видно по бездействию, и капитуляционной риторике
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Criticus
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Додано: Чет 01 бер, 2018 17:15
Criticus написав:
А что ПХГ уже пустые? Рановато как-то, совсем рановато... Газпром, конечно, играть будет прямо сейчас, пока погода на его стороне. Посмотрим, кто кого - "эффективный европейский менеджмент" гебню, или гебня "эффективный европейский менеджмент". На чужих ставить нехорошо, но слушая, что сегодня чешут Коболев и Витренко, становится и смешно, и стремно, и грустно одновременно. У Газпрома был план на случай проигрыша по Арбитражу, и это прекрасно видно по их сегодняшним действиям - уменьшение давления в трубе и возврат предоплаты за газ на март. У Нефтегаза плана на случай победы не было и нет, и это тоже прекрасно видно по бездействию, и капитуляционной риторике
Ситуация повторяется Ющенко Тимошенко Дубина и Газпром, конец зимы.
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Додано: Чет 01 бер, 2018 17:19
Деньги написав:
Ситуация повторяется Ющенко Тимошенко Дубина и Газпром, конец зимы.
С одним важным но - мы не покупаем газ у "братьев". Мы подаем на любовные выходки "братьев" в суды и выигрываем.
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locustsucol
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Додано: Чет 01 бер, 2018 17:25
locustsucol написав:
С одним важным но - мы не покупаем газ у "братьев". Мы подаем на любовные выходки "братьев" в суды и выигрываем.
МЫ - это хоть не БЮТ ?
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Додано: Чет 01 бер, 2018 17:31
Ситуация пренеприятнейшая, но как у них говорят - на хитрую дупу найдётся винт с левой резьбой. С начала победы, суток не прошло...
А самое интересное, что через европейскую прокладку в Украину может попасть только газ Газпрома.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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mister-svet
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