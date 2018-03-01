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"Нафтогаз" має намір терміново
закупити газ в Європі

"Нафтогаз" має намір терміново закупити газ в Європі
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  #123>
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 16:33

"Нафтогаз" має намір терміново закупити газ в Європі

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомило джерело в "Нафтогазі".

Дивися повний текст "Нафтогаз" має намір терміново закупити газ в Європі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 16:33

По такой конской цене брать?
Ох вылезит это всё на пересичном.
NoNaMe
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 16:41

А почему не в Америке? :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 16:57

Re:

Запасаемся попкорном.
Золотой батон
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 17:07

  Золотой батон написав:Запасаемся попкорном.

Ну что ж, хоть карты уже не меченные при игре в покер
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 17:09

А что ПХГ уже пустые? Рановато как-то, совсем рановато...

Газпром, конечно, играть будет прямо сейчас, пока погода на его стороне.

Посмотрим, кто кого - "эффективный европейский менеджмент" гебню, или гебня "эффективный европейский менеджмент".

На чужих ставить нехорошо, но слушая, что сегодня чешут Коболев и Витренко, становится и смешно, и стремно, и грустно одновременно.

У Газпрома был план на случай проигрыша по Арбитражу, и это прекрасно видно по их сегодняшним действиям - уменьшение давления в трубе и возврат предоплаты за газ на март.

У Нефтегаза плана на случай победы не было и нет, и это тоже прекрасно видно по бездействию, и капитуляционной риторике
Criticus
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 17:15

  Criticus написав:А что ПХГ уже пустые? Рановато как-то, совсем рановато... Газпром, конечно, играть будет прямо сейчас, пока погода на его стороне. Посмотрим, кто кого - "эффективный европейский менеджмент" гебню, или гебня "эффективный европейский менеджмент". На чужих ставить нехорошо, но слушая, что сегодня чешут Коболев и Витренко, становится и смешно, и стремно, и грустно одновременно. У Газпрома был план на случай проигрыша по Арбитражу, и это прекрасно видно по их сегодняшним действиям - уменьшение давления в трубе и возврат предоплаты за газ на март. У Нефтегаза плана на случай победы не было и нет, и это тоже прекрасно видно по бездействию, и капитуляционной риторике

Ситуация повторяется Ющенко Тимошенко Дубина и Газпром, конец зимы.
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 17:19

  Деньги написав: Ситуация повторяется Ющенко Тимошенко Дубина и Газпром, конец зимы.

С одним важным но - мы не покупаем газ у "братьев". Мы подаем на любовные выходки "братьев" в суды и выигрываем.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 17:25

  locustsucol написав: С одним важным но - мы не покупаем газ у "братьев". Мы подаем на любовные выходки "братьев" в суды и выигрываем.

МЫ - это хоть не БЮТ ?
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 17:31

$600 за КУБ! Кто больше!

Ситуация пренеприятнейшая, но как у них говорят - на хитрую дупу найдётся винт с левой резьбой. С начала победы, суток не прошло...
А самое интересное, что через европейскую прокладку в Украину может попасть только газ Газпрома.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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