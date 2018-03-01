"Нафтогаз" має намір терміново закупити газ в Європі
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простите неуча, а как эта ракета, с ЯУ движется? там ионный двигатель стоит или все же вырабатывается электричество, которое потом преобразуется во вращение? И много мы видели сверхзвуковых самолетов с пропеллерами? Так получается что ракета може и будет летать ле пи**, да только перехватить ее не составит труда даже из рогатки
Дваждыдвашник написав:Это неправда. В 2005 году Ющенко заявил, что хочет иметь рыночную цену на газ, мол, так независимость будет независимее. В Москву в начале 2005 года поехала делегация, которую возглавили Плачков и Ивченко. Свой переговорческий талант они тут же реализовали, притворившись, что не понимают по русски и демонстративно потребовав переводчика. Российская сторона пошла навстречу свободолюбивым украинцам - им дали переводчика и рыночную цену. Так начали сбываться мечты украинцев.
Це правда. Від нас підвищеня ціни не залежало:
Из самых ярких страниц истории "Газпрома" хочется выделить перевод контрактов на газ со странами СНГ на европейские стандарты. Ради того, чтобы разделить контракты на транспортировку и поставку газа, "Газпрому" пришлось объявить настоящую войну странам-транзитерам - Белоруссии и Украине, Польше и Болгарии. С коммерческой точки зрения "Газпром" выиграл эти войны и повысил цены на газ с $65 до $130 за тысячу кубометров для Украины и с $46,68 до $100 для Белоруссии.
Дваждыдвашник написав:Мы, уже два года как независимые, вдруг оказались в болезненной зависимости от поставок российского газа. И вы при этом пишете "так і є". Вы не можете или не хотите понять ту очевидную истину, что все это время мы были зависимы от российского газа, а харант и его чиновники просто дурили, и судя по вашей реакциии, успешно продолжают дурить вас?
Ніхто не казав, що ми не ніколи не будемо купувати російський газ. Поки йшов Арбітраж - не купували, бо це б погіршило нашу позицію в суді. Суд виграли. По суду ми повинні закупити 5 млрд кубів в рік у Газпрому. Нафтогаз відмінив контракти з ЄС, вніс передоплату Газпрому. Той взяв, і, раптово, нас кинув. Хто винен? Ми можемо і надалі не купувати газ у Газпрому. Якщо Арбітраж відминить це рішення.