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"Нафтогаз" має намір терміново
закупити газ в Європі

"Нафтогаз" має намір терміново закупити газ в Європі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:21

Ракета же с автономным ядерным двигателем

Простите, Вы действительно в это верите? Одно из двух - либо это обычный блеф, либо РФ опередила остальной мир лет на 50 (минимум). Процентов на 99,9 верно первое.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:32

  Волгарь написав:
Ракета же с автономным ядерным двигателем

Простите, Вы действительно в это верите? Одно из двух - либо это обычный блеф, либо РФ опередила остальной мир лет на 50 (минимум). Процентов на 99,9 верно первое.

А вы читать вообще умеете?
Если это правда, а не очередной мультфильм
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:51

  Волгарь написав:
Ракета же с автономным ядерным двигателем

Простите, Вы действительно в это верите? Одно из двух - либо это обычный блеф, либо РФ опередила остальной мир лет на 50 (минимум). Процентов на 99,9 верно первое.
Калибры блеф. Су-57 блеф. Реакторы на быстрых нейтронах блеф. 130 млн. тонн зерновых в 2017 тоже блеф. Вчера был в Керчи, никакого моста нет,по видимому декорации снесло штормом.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:55

простите неуча, а как эта ракета, с ЯУ движется? там ионный двигатель стоит или все же вырабатывается электричество, которое потом преобразуется во вращение? И много мы видели сверхзвуковых самолетов с пропеллерами? Так получается что ракета може и будет летать ле пи**, да только перехватить ее не составит труда даже из рогатки
jurmak
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:55

Re:

  Дваждыдвашник написав:Это неправда. В 2005 году Ющенко заявил, что хочет иметь рыночную цену на газ, мол, так независимость будет независимее.
В Москву в начале 2005 года поехала делегация, которую возглавили Плачков и Ивченко.
Свой переговорческий талант они тут же реализовали, притворившись, что не понимают по русски и демонстративно потребовав переводчика.
Российская сторона пошла навстречу свободолюбивым украинцам - им дали переводчика и рыночную цену.
Так начали сбываться мечты украинцев.

Це правда. Від нас підвищеня ціни не залежало:
Из самых ярких страниц истории "Газпрома" хочется выделить перевод контрактов на газ со странами СНГ на европейские стандарты. Ради того, чтобы разделить контракты на транспортировку и поставку газа, "Газпрому" пришлось объявить настоящую войну странам-транзитерам - Белоруссии и Украине, Польше и Болгарии. С коммерческой точки зрения "Газпром" выиграл эти войны и повысил цены на газ с $65 до $130 за тысячу кубометров для Украины и с $46,68 до $100 для Белоруссии.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... Metmf_6sXb
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:10

  lapay написав:
  Дваждыдвашник написав:Мы, уже два года как независимые, вдруг оказались в болезненной зависимости от поставок российского газа. И вы при этом пишете "так і є".
Вы не можете или не хотите понять ту очевидную истину, что все это время мы были зависимы от российского газа, а харант и его чиновники просто дурили, и судя по вашей реакциии, успешно продолжают дурить вас?

Ніхто не казав, що ми не ніколи не будемо купувати російський газ. Поки йшов Арбітраж - не купували, бо це б погіршило нашу позицію в суді. Суд виграли. По суду ми повинні закупити 5 млрд кубів в рік у Газпрому. Нафтогаз відмінив контракти з ЄС, вніс передоплату Газпрому.
Той взяв, і, раптово, нас кинув. Хто винен?
Ми можемо і надалі не купувати газ у Газпрому. Якщо Арбітраж відминить це рішення.


А вот и ответка прилетела, похоже "рэхворматоры" просчитали не все варианты...
https://news.finance.ua/ru/news/-/42184 ... -stokgolme
Хотя какая разница, в Европе газа полно, а можно и "скрапленый" из Пенсельвании на тепловозах привезти :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:13

  antikkristall написав:
А вот и ответка прилетела, похоже "рэхворматоры" просчитали не все варианты...
https://news.finance.ua/ru/news/-/42184 ... -stokgolme
Хотя какая разница, в Европе газа полно, а можно и "скрапленый" из Пенсельвании на тепловозах привезти :)

Так кудою газпромовські "рэхворматоры" газ будуть качати? Чи їм аби шось ляпнути?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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  #<12345
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