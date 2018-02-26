Модель ринку землі вже готова - Данилюк

Додано: Чет 01 бер, 2018 19:08

nitra



Никогда и нигде раздача не была правильным механизмом. Миллионы квартир государство раздало после 1991-го года (т. е. подарило то, что было государственным) - и что? Миллионы гектаров земли раздало - и что, есть ощутимый цивилизованный результат? Поплавскому принадлежат тысячи гектаров уже у него на родине (через подставных лиц, семью и проч). И он такой вряд ли один. Я молчу о "раздаче" ваучеров, это вообще апофеоз...



А та модель, что у кого-то там готова, направлена на то, чтобы максимально все усложнить - чтобы как можно больше безхозной земли оставалось, чтобы фермеры могли ее засевать, особо не парясь по поводу того, чья она, и без арендной платы. "Модель", которая есть - отсутствие всякой модели, максимально мутная вода. Жаль, те, кто создал эту модель в 90-е, уже частично передохли, а то за ними столько столбов плачет