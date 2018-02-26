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Модель ринку землі
вже готова - Данилюк

Модель ринку землі вже готова - Данилюк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 16:48

Модель ринку землі вже готова - Данилюк

Пропонуємо до обговорення:
Про це міністр повідомив під час 14-й щорічній інвестиційній конференції, організованій компанією Dragon Capital 1 березня в Києві.

Дивися повний текст Модель ринку землі вже готова - Данилюк.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 16:48

І де ж сама модель? Досить піару! Факти в студію!
ovg
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 16:54

А где модель?
Единственный правильный способ - это создание электронного реестра прав собственности на землю на блокчейне. потом раздача земли населению, потом открытие рынка. все.
nitra
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 19:08

nitra

Никогда и нигде раздача не была правильным механизмом. Миллионы квартир государство раздало после 1991-го года (т. е. подарило то, что было государственным) - и что? Миллионы гектаров земли раздало - и что, есть ощутимый цивилизованный результат? Поплавскому принадлежат тысячи гектаров уже у него на родине (через подставных лиц, семью и проч). И он такой вряд ли один. Я молчу о "раздаче" ваучеров, это вообще апофеоз...

А та модель, что у кого-то там готова, направлена на то, чтобы максимально все усложнить - чтобы как можно больше безхозной земли оставалось, чтобы фермеры могли ее засевать, особо не парясь по поводу того, чья она, и без арендной платы. "Модель", которая есть - отсутствие всякой модели, максимально мутная вода. Жаль, те, кто создал эту модель в 90-е, уже частично передохли, а то за ними столько столбов плачет
max_us_ua
 
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