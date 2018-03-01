Про це повідомив Президент.
Дивися повний текст РНБО продовжить санкції проти російських банків – Порошенко.
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Додано: Чет 01 бер, 2018 17:22
РНБО продовжить санкції проти російських банків – Порошенко
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст РНБО продовжить санкції проти російських банків – Порошенко.
Додано: Чет 01 бер, 2018 17:22
Фотоиллюстрация достойна лента.ру, или звезда.ру.
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