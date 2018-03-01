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РНБО продовжить санкції проти
російських банків – Порошенко

РНБО продовжить санкції проти російських банків – Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 17:22

РНБО продовжить санкції проти російських банків – Порошенко

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Президент.

Дивися повний текст РНБО продовжить санкції проти російських банків – Порошенко.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 17:22

Фотоиллюстрация достойна лента.ру, или звезда.ру.
Файнанс.УА, вам дорог читатель какого государства ? Вы определитесь какой страны вы портал, пожалуйста.
locustsucol
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