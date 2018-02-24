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Стало відомо, який відсоток
населення в Україні отримує...

Стало відомо, який відсоток населення в Україні отримує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 17:36

Стало відомо, який відсоток населення в Україні отримує...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Геннадій Зубко.

Дивися повний текст Стало відомо, який відсоток населення в Україні отримує субсидії.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 17:36

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В наших ли силах догнать Гондурас по доходам?!
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 19:00

  Moimir написав:В наших ли силах догнать Гондурас по доходам?!

Не обижайте Гондурас.
Im_A
 
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