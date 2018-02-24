Про це повідомив Геннадій Зубко.
Дивися повний текст Стало відомо, який відсоток населення в Україні отримує субсидії.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 01 бер, 2018 17:36
Стало відомо, який відсоток населення в Україні отримує...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, який відсоток населення в Україні отримує субсидії.
Додано: Чет 01 бер, 2018 19:00
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