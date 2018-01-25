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Податкова оштрафувала Коболєва на 8 мільярдів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 01 бер, 2018 18:25
Пропонуємо до обговорення:
Державна фіскальна служба оштрафувала голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на загальну суму 8,3 мільярда гривень за порушення митних правил.
Дивися повний текст Податкова оштрафувала Коболєва на 8 мільярдів
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Додано: Чет 01 бер, 2018 18:25
А зарплата в 1.5 лимона каждый месц его не возмущает.
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