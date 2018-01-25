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Податкова оштрафувала
Коболєва на 8 мільярдів

Податкова оштрафувала Коболєва на 8 мільярдів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 18:25

Податкова оштрафувала Коболєва на 8 мільярдів

Пропонуємо до обговорення:
Державна фіскальна служба оштрафувала голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на загальну суму 8,3 мільярда гривень за порушення митних правил.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 18:25

А зарплата в 1.5 лимона каждый месц его не возмущает.
sena_2008atp
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