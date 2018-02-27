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МВФ прогнозує зростання
економіки України на 3-3,5%:...

МВФ прогнозує зростання економіки України на 3-3,5%:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 18:50

МВФ прогнозує зростання економіки України на 3-3,5%:...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив представник МВФ в Україні Йоста Люнгман на конференції в Києві.

Дивися повний текст МВФ прогнозує зростання економіки України на 3-3,5%: "цього мало для поліпшення життя населення".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 18:51

Картина маслом, улучшения стандартов жизни ни как не ожидается... А при росте 4%+ по сбегаются со всего мира раньше времени кредиторы и вообще всё выгребут... Что в лоб, что по лбу!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 19:37

  mister-svet написав:Картина маслом, улучшения стандартов жизни ни как не ожидается... А при росте 4%+ по сбегаются со всего мира раньше времени кредиторы и вообще всё выгребут... Что в лоб, что по лбу!

Кого несут на кладбище? Федю. Так он же живой еще!!! Ему нечего есть! Федя, давай я тебе хоть сухари дам, поешь. Так их же мочить нужно, зубов то нет, несите меня на кладбище.
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