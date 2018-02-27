МВФ прогнозує зростання економіки України на 3-3,5%:...

Додано: Чет 01 бер, 2018 18:51

Картина маслом, улучшения стандартов жизни ни как не ожидается... А при росте 4%+ по сбегаются со всего мира раньше времени кредиторы и вообще всё выгребут... Что в лоб, что по лбу!

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).