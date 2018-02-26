RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Відтепер "лише" 52
години: жителям Південної Кореї...

Відтепер "лише" 52 години: жителям Південної Кореї...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 19:01

Відтепер "лише" 52 години: жителям Південної Кореї...

Пропонуємо до обговорення:
Південнокорейцям більше не доведеться працювати по 68 годин на тиждень. Тепер її тривалість складає 52 години (40 обов'язкових годин і 12 "понаднормових") - таке рішення прийняв парламент країни.

Дивися повний текст Відтепер "лише" 52 години: жителям Південної Кореї скоротили робочий тиждень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80494
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 19:01

На фоне таких новостей становится понятно, насколько тупиковая у нас в стране ситуация. ЮК достигла экономического роста, который продолжался (в том числе благодаря такой рабочей неделе) очень долго. Теперь, когда корейцы стали не успевать размножаться, им ее сокращают. У нас - отрицательный естественный прирост, сравнительно небольшая продолжительность рабочей недели. Т. е. никаких шансов на положительную динамику
max_us_ua
 
Повідомлень: 2667
З нами з: 17.11.08
Подякував: 478 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 19:53

  max_us_ua написав:На фоне таких новостей становится понятно, насколько тупиковая у нас в стране ситуация. ЮК достигла экономического роста, который продолжался (в том числе благодаря такой рабочей неделе) очень долго. Теперь, когда корейцы стали не успевать размножаться, им ее сокращают. У нас - отрицательный естественный прирост, сравнительно небольшая продолжительность рабочей недели. Т. е.
никаких шансов на положительную динамику


рабы просят увеличить рабочий день? :shock: вам запрещают работать больше, тем кто задерживается на работе платят сверхурочные или хотя бы учитывают переработку?
у нас тупиковая ситуация совсем по другой причине, коррупция в первую очередь...

для большинства актуально:

Зображення
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2109
З нами з: 13.07.09
Подякував: 305 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 20:16

  max_us_ua написав:На фоне таких новостей становится понятно, насколько тупиковая у нас в стране ситуация. ЮК достигла экономического роста, который продолжался (в том числе благодаря такой рабочей неделе) очень долго. Теперь, когда корейцы стали не успевать размножаться, им ее сокращают. У нас - отрицательный естественный прирост, сравнительно небольшая продолжительность рабочей недели. Т. е. никаких шансов на положительную динамику


Зрадофилу стоит начать скорбить по Швеции, которые хотят 30-часовую рабочую неделю сделать. Германия с Данией тоже подобное обговаривают, наверное от тяжелого экономического положения?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 1575
З нами з: 07.04.17
Подякував: 113 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten, zloy_ukr і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Нафтогаз" придумав, як використати виграні у "Газпрому"... 1, 2
R2 » Чет 01 бер, 2018 11:30
13 734
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 бер, 2018 19:26
max_us_ua
Exxon Mobil заявила про вихід зі спільних з "Роснефтью"...
R2 » Чет 01 бер, 2018 14:10
4 89
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 бер, 2018 17:54
Sommer
Дев'яності знову в моді: Nokia "воскресила" телефон з... 1, 2
R2 » Пон 26 лют, 2018 19:13
12 600
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2018 17:56
antonivs3
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54000)
01.03.2018 21:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.