Відтепер "лише" 52 години: жителям Південної Кореї...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
На фоне таких новостей становится понятно, насколько тупиковая у нас в стране ситуация. ЮК достигла экономического роста, который продолжался (в том числе благодаря такой рабочей неделе) очень долго. Теперь, когда корейцы стали не успевать размножаться, им ее сокращают. У нас - отрицательный естественный прирост, сравнительно небольшая продолжительность рабочей недели. Т. е. никаких шансов на положительную динамику
max_us_ua написав:На фоне таких новостей становится понятно, насколько тупиковая у нас в стране ситуация. ЮК достигла экономического роста, который продолжался (в том числе благодаря такой рабочей неделе) очень долго. Теперь, когда корейцы стали не успевать размножаться, им ее сокращают. У нас - отрицательный естественный прирост, сравнительно небольшая продолжительность рабочей недели. Т. е. никаких шансов на положительную динамику
рабы просят увеличить рабочий день? вам запрещают работать больше, тем кто задерживается на работе платят сверхурочные или хотя бы учитывают переработку? у нас тупиковая ситуация совсем по другой причине, коррупция в первую очередь...
для большинства актуально:
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
max_us_ua написав:На фоне таких новостей становится понятно, насколько тупиковая у нас в стране ситуация. ЮК достигла экономического роста, который продолжался (в том числе благодаря такой рабочей неделе) очень долго. Теперь, когда корейцы стали не успевать размножаться, им ее сокращают. У нас - отрицательный естественный прирост, сравнительно небольшая продолжительность рабочей недели. Т. е. никаких шансов на положительную динамику
Зрадофилу стоит начать скорбить по Швеции, которые хотят 30-часовую рабочую неделю сделать. Германия с Данией тоже подобное обговаривают, наверное от тяжелого экономического положения?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...