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БМ Банк має намір припинити
банківську діяльність без...

БМ Банк має намір припинити банківську діяльність без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 19:55

БМ Банк має намір припинити банківську діяльність без...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з повідомленням банку в системі розкриття інформації НКЦПФР, це питання включено до порядку денного зборів акціонерів фінустанови 19 березня.

Дивися повний текст БМ Банк має намір припинити банківську діяльність без припинення юридичної особи.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 19:55

отлично , следующий "банк москвы" на выход
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 20:25

  Surfer написав:отлично , следующий "банк москвы" на выход

Ну да, сколько там той БСУ осталось.
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ruvex
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