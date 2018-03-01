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БМ Банк має намір припинити банківську діяльність без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 бер, 2018 19:55
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з повідомленням банку в системі розкриття інформації НКЦПФР, це питання включено до порядку денного зборів акціонерів фінустанови 19 березня.
Дивися повний текст БМ Банк має намір припинити банківську діяльність без припинення юридичної особи
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Додано: Чет 01 бер, 2018 19:55
отлично , следующий "банк москвы" на выход
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Додано: Чет 01 бер, 2018 20:25
Surfer написав:
отлично , следующий "банк москвы" на выход
Ну да, сколько там той БСУ осталось.
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