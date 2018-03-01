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БМ Банк має намір припинити банківську діяльність без...
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Додано: Чет 01 бер, 2018 19:55
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з повідомленням банку в системі розкриття інформації НКЦПФР, це питання включено до порядку денного зборів акціонерів фінустанови 19 березня.
Дивися повний текст БМ Банк має намір припинити банківську діяльність без припинення юридичної особи
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Додано: Чет 01 бер, 2018 19:55
отлично , следующий "банк москвы" на выход
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Додано: Чет 01 бер, 2018 20:25
Surfer написав:
отлично , следующий "банк москвы" на выход
Ну да, сколько там той БСУ осталось.
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Додано: Чет 01 бер, 2018 21:47
речь идет о банках страны агрессора и только.
Кстати русобанки "любительница" рос бизнеса в украине , обвалившая гривну втрое как раз не трогала, выкосив банков намного больше чем следовало, по мнению многих сведующих в банковском деле. К вопросу кто на кого тут работал - результаты налицо - обваленная гривна, выкошенная персонавльно ею сотня украинского банковского сектора и не тронутые при ней рос банки, гривна начавшая укрпляться без ее "внимания" за 9 месяцев "творческого отпуска" - слишком много для просто совпадений.
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Додано: Чет 01 бер, 2018 22:06
Surfer написав:
речь идет о банках страны агрессора и только.
Кстати русобанки "любительница" рос бизнеса в украине , обвалившая гривну втрое как раз не трогала, выкосив банков намного больше чем следовало, по мнению многих сведующих в банковском деле. К вопросу кто на кого тут работал - результаты налицо - обваленная гривна, выкошенная персонавльно ею сотня украинского банковского сектора и не тронутые при ней рос банки, гривна начавшая укрпляться без ее "внимания" за 9 месяцев "творческого отпуска" - слишком много для просто совпадений.
Совпадения? Можно себя убеждать в чем то, а можно не убеждать, все зависит от улежавшейся позиции и желания/нежелания ее менять.
Но с огромной долей вероятности можно утверждать, что примененные методы в банковской сфере страны абсолютно не служили и не служат прогрессивному вектору ее развития.
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Додано: Чет 01 бер, 2018 22:18
действительно , примененные любительницей рос банков методы - оберегать рос бизнес и убивать все остальне - не послужили основой улучшения ситуации в БС Украины. Есть все основания попробовать диаметрально противоположную тактику. Конечно это не панацея , но бизнесу страны агрессора во время войны в Украине делать не чего.
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Додано: Чет 01 бер, 2018 22:32
Surfer написав:
действительно , примененные любительницей рос банков методы - оберегать рос бизнес и убивать все остальне - не послужили основой улучшения ситуации в БС Украины. Есть все основания попробовать диаметрально противоположную тактику. Конечно это не панацея , но бизнесу страны агрессора во время войны в Украине делать не чего.
Как и тем, кто до сих пор ведет свой бизнес.
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