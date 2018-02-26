«Київенерго» назвали найбільшим боржником за газ у 2017 році.
Дивися повний текст З 1 березня столичних споживачів електроенергії починає обслуговувати нова компанія.
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Додано: Чет 01 бер, 2018 20:14
З 1 березня столичних споживачів електроенергії починає...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 березня столичних споживачів електроенергії починає обслуговувати нова компанія.
Додано: Чет 01 бер, 2018 20:14
кто то выводит прибыль - кто то потом заплатит....
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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