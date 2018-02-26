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З 1 березня столичних споживачів
електроенергії починає...

З 1 березня столичних споживачів електроенергії починає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 20:14

З 1 березня столичних споживачів електроенергії починає...

Пропонуємо до обговорення:
«Київенерго» назвали найбільшим боржником за газ у 2017 році.

Дивися повний текст З 1 березня столичних споживачів електроенергії починає обслуговувати нова компанія.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 20:14

кто то выводит прибыль - кто то потом заплатит....
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 22:01

  Slon_Nosov написав:кто то выводит прибыль - кто то потом заплатит....


многозначительно.. таинственно.. легкий привкус зрады.. мало букв..

отличный комментарий! и в тему вникать не надо
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 22:53

Реформа "RAB"?
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