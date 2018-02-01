У відомстві сподіваються на задіяння регресивної шкали відрахувань ЄСВ.
Дивися повний текст Ноу-хау Мінсоцполітики: як залучити в Пенсійний фонд ще 5 млрд грн.
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Додано: Чет 01 бер, 2018 20:43
Ноу-хау Мінсоцполітики: як залучити в Пенсійний фонд ще...
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Дивися повний текст Ноу-хау Мінсоцполітики: як залучити в Пенсійний фонд ще 5 млрд грн.
Додано: Чет 01 бер, 2018 20:43
тоесть закон нацелен на сколько? миллион зарплаты. 10млн в год. 5млрд дохода. 500 человек?
после принятия закона они просто станут резко ФОП?
скушно в раде чтоли?
Додано: Чет 01 бер, 2018 21:53
Как можно вообще людям с такими идеями давать допуск к масс-медиа, у них что, менее дурных в штате нет?
Додано: Чет 01 бер, 2018 23:21
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