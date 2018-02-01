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Ноу-хау Мінсоцполітики: як
залучити в Пенсійний фонд ще...

Ноу-хау Мінсоцполітики: як залучити в Пенсійний фонд ще...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 20:43

Ноу-хау Мінсоцполітики: як залучити в Пенсійний фонд ще...

Пропонуємо до обговорення:
У відомстві сподіваються на задіяння регресивної шкали відрахувань ЄСВ.

Дивися повний текст Ноу-хау Мінсоцполітики: як залучити в Пенсійний фонд ще 5 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 20:43

тоесть закон нацелен на сколько? миллион зарплаты. 10млн в год. 5млрд дохода. 500 человек?
после принятия закона они просто станут резко ФОП?
скушно в раде чтоли?
arheops
 
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Министр переживает что такой господин станет недоедать?
r_skrypnik
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Как можно вообще людям с такими идеями давать допуск к масс-медиа, у них что, менее дурных в штате нет?
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 23:21

  arheops написав:тоесть закон нацелен на сколько? миллион зарплаты. 10млн в год. 5млрд дохода. 500 человек? после принятия закона они просто станут резко ФОП? скушно в раде чтоли?

Эти ни на какие ФОПы не пойдут. Это в основном ТОПы госпредприятий или официозных частных компаний.
freeze
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