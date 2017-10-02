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«Центренерго» збільшив
чистий прибуток до 2 млрд грн

«Центренерго» збільшив чистий прибуток до 2 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 21:10

«Центренерго» збільшив чистий прибуток до 2 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Приріст показника за рік – майже в 5 разів

Дивися повний текст «Центренерго» збільшив чистий прибуток до 2 млрд грн.
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Это, типа, к продаже готовятся?
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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