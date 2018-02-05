За словами регулятора, поки курс гривні не створює передумов для більш швидкого зниження інфляції.
Дивися повний текст Національний банк назвав причини зміцнення гривні.
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Додано: Чет 01 бер, 2018 21:50
Національний банк назвав причини зміцнення гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Національний банк назвав причини зміцнення гривні.
Додано: Чет 01 бер, 2018 21:50
А повышение ставки с завтрашнего дня на курс еще не повлияло? Аналитики))))
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