RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Національний банк назвав
причини зміцнення гривні

Національний банк назвав причини зміцнення гривні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 21:50

Національний банк назвав причини зміцнення гривні

Пропонуємо до обговорення:
За словами регулятора, поки курс гривні не створює передумов для більш швидкого зниження інфляції.

Дивися повний текст Національний банк назвав причини зміцнення гривні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80496
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 21:50

А повышение ставки с завтрашнего дня на курс еще не повлияло? Аналитики))))
max_us_ua
 
Повідомлень: 2674
З нами з: 17.11.08
Подякував: 480 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
БМ Банк має намір припинити банківську діяльність без...
R2 » Чет 01 бер, 2018 19:55
6 217
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 бер, 2018 22:32
ruvex
Порошенко назвав головний внутрішній виклик для України 1, 2
R2 » Сер 28 лют, 2018 20:32
12 782
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 бер, 2018 10:10
Runner
Іноземці зароблять на гривні
R2 » Пон 05 лют, 2018 13:47
3 308
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лют, 2018 22:25
yama
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.