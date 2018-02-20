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За останні роки Україна проґавила
5 млрд, бо не здатна...

За останні роки Україна проґавила 5 млрд, бо не здатна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 08:30

За останні роки Україна проґавила 5 млрд, бо не здатна...

Пропонуємо до обговорення:
У Єврокомісії заявили, що можливості ЄС стосовно фінансової допомоги України перевищують можливості України засвоїти ці кошти.

Дивися повний текст За останні роки Україна проґавила 5 млрд, бо не здатна їх освоїти - Єврокомісія.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 08:30

кошти не отримані бо деякі можновладці ставлять особисті інтереси вище інтересів нації.
sdmitruk
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