У Єврокомісії заявили, що можливості ЄС стосовно фінансової допомоги України перевищують можливості України засвоїти ці кошти.
Дивися повний текст За останні роки Україна проґавила 5 млрд, бо не здатна їх освоїти - Єврокомісія.
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 08:30
За останні роки Україна проґавила 5 млрд, бо не здатна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За останні роки Україна проґавила 5 млрд, бо не здатна їх освоїти - Єврокомісія.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 08:30
кошти не отримані бо деякі можновладці ставлять особисті інтереси вище інтересів нації.
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