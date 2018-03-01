|
|
|
"Нафтогаз" пропонує ввести обмеження на споживання газу
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 бер, 2018 09:46
Пропонуємо до обговорення:
Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляє про дефіцит газу в Україні в обсязі близько 10 млн кубометрів на добу через морози і відмови "Газпрому" в його поставках, і пропонує ввести обмеження на споживання газу в країні 3-4 березня.
Дивися повний текст "Нафтогаз" пропонує ввести обмеження на споживання газу
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 80513
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 02 бер, 2018 09:46
"...приходится работать с компаниями тепловой генерации по уменьшению потребления газа примерно на 5-10%..." хреново работаете, тепловая генерация жрет газ без меры.
И да, те деньги которые выиграли у газпрёма (вместе, cукa, с твоей премией) нужно направлять не на внутреннюю добычу, на которой опять тридварасты будут греть карманы, а на энергомодернизацию теплосетей, чтобы зимой трава зеленая не росла
-
PV
-
1
-
- Повідомлень: 2049
- З нами з: 05.12.08
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 383 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 бер, 2018 10:26
Вчера кричали что все вери гуд
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 912
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 бер, 2018 10:28
Каждый считает, что решения суда надо исполнять.
Только... "Чур, не я!"
-
serg_vronsky
-
-
- Повідомлень: 211
- З нами з: 26.06.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 бер, 2018 10:36
Мы не должны покупать газ у агрессора, и не должны разрешать ему качать газ через нас и зарабатывать. У нас война или нет?
-
серенький
-
-
- Повідомлень: 2102
- З нами з: 02.07.11
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 бер, 2018 10:39
серенький написав:
Мы не должны покупать газ у агрессора, и не должны разрешать ему качать газ через нас и зарабатывать. У нас война или нет?
Из окопа пишешь?
-
Vint
-
-
- Повідомлень: 642
- З нами з: 14.07.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 02 бер, 2018 10:45
Vint написав:
Из окопа пишешь?
Ольгинського.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 5245
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 700 раз.
- Подякували: 843 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 бер, 2018 10:48
Завтра уже 0 градусов днём...
-
Vint
-
-
- Повідомлень: 642
- З нами з: 14.07.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 02 бер, 2018 11:53
серенький написав:
Мы не должны покупать газ у агрессора, и не должны разрешать ему качать газ через нас и зарабатывать. У нас война или нет?
Украина энергонезависимая страна.
-
ceba
-
-
- Повідомлень: 2608
- З нами з: 12.03.16
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 213 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 бер, 2018 11:57
Ринат роттердамович и инкогнито мальдивович не одобрят сокращение потребления газа
-
Грйс-мэн
-
-
- Повідомлень: 102
- З нами з: 22.01.18
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|