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"Нафтогаз" пропонує ввести
обмеження на споживання газу

"Нафтогаз" пропонує ввести обмеження на споживання газу
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  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 09:46

"Нафтогаз" пропонує ввести обмеження на споживання газу

Пропонуємо до обговорення:
Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляє про дефіцит газу в Україні в обсязі близько 10 млн кубометрів на добу через морози і відмови "Газпрому" в його поставках, і пропонує ввести обмеження на споживання газу в країні 3-4 березня.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 09:46

"...приходится работать с компаниями тепловой генерации по уменьшению потребления газа примерно на 5-10%..." хреново работаете, тепловая генерация жрет газ без меры.
И да, те деньги которые выиграли у газпрёма (вместе, cукa, с твоей премией) нужно направлять не на внутреннюю добычу, на которой опять тридварасты будут греть карманы, а на энергомодернизацию теплосетей, чтобы зимой трава зеленая не росла
PV
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Вчера кричали что все вери гуд
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 10:28

Каждый считает, что решения суда надо исполнять.
Только... "Чур, не я!"
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 10:36

Мы не должны покупать газ у агрессора, и не должны разрешать ему качать газ через нас и зарабатывать. У нас война или нет?
серенький
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 10:39

  серенький написав:Мы не должны покупать газ у агрессора, и не должны разрешать ему качать газ через нас и зарабатывать. У нас война или нет?

Из окопа пишешь?
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 10:45

Re:

  Vint написав:Из окопа пишешь?

Ольгинського. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Завтра уже 0 градусов днём...
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 11:53

  серенький написав:Мы не должны покупать газ у агрессора, и не должны разрешать ему качать газ через нас и зарабатывать. У нас война или нет?
Украина энергонезависимая страна.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 11:57

Ринат роттердамович и инкогнито мальдивович не одобрят сокращение потребления газа
Грйс-мэн
 
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