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"Нафтогаз" пропонує ввести обмеження на споживання газу
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:42
Sommer написав:
Останется победой. Причем заметной победой - судя по истерике Газпрома и массовому набегу кремлеботов.
Когда закрывают школы и детские садики, и через несколько дней целые города останутся без отопления- это для вас называется победой?
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:47
Вовка-тренер написав: Sommer написав:
Останется победой. Причем заметной победой - судя по истерике Газпрома и массовому набегу кремлеботов.
Когда закрывают школы и детские садики, и через несколько дней целые города останутся без отопления- это для вас называется победой?
Не останутся без отопления.
В прошлую газовую войну было хуже - но справились. А к этой явно подготовились.
И да - победа. Как бы это не пытались заболтать полчища зрадофилов.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:58
Вовка-тренер написав: Sommer написав:
Останется победой. Причем заметной победой - судя по истерике Газпрома и массовому набегу кремлеботов.
Когда закрывают школы и детские садики, и через несколько дней целые города останутся без отопления- это для вас называется победой?
Так или иначе, а у нас универ нефти и газа (ирония судьбы) ушел в связи с необходимой экономией в отпуск кто за свой кто за 2/3 зп с 3 по 7 число. Кто-то опять нагреет руки. У нас же страна разводов и кидалова. Привет руководителям с винницкой земли обетованной это их очередная победа над пересичными гражданами.
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 23:02
Sommer написав:
Не останутся без отопления. В прошлую газовую войну было хуже - но справились. А к этой явно подготовились. И да - победа. Как бы это не пытались заболтать полчища зрадофилов.
Судя по сегодняшним харьковским новостям, про ситуацию в Киеве я не в курсе, через десять, максимум 12 дней, город останется без отопления. И это по самым оптимистичным прогнозам.
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Додано: Суб 03 бер, 2018 01:38
Вовка-тренер написав: Sommer написав:
Не останутся без отопления. В прошлую газовую войну было хуже - но справились. А к этой явно подготовились. И да - победа. Как бы это не пытались заболтать полчища зрадофилов.
Судя по сегодняшним харьковским новостям, про ситуацию в Киеве я не в курсе, через десять, максимум 12 дней, город останется без отопления.
Да-да. Потому что "замерзли лифтовые механизмы", как вещал в соседней ветке другой зрадофил.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Додано: Суб 03 бер, 2018 03:35
Sommer написав:
Да-да. Потому что "замерзли лифтовые механизмы", как вещал в соседней ветке другой зрадофил.
Да-не. Это потому что "перемога продолжается", как вещал в соседней ветке другой свидомый свидетель секты покращення : )
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