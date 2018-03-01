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"Нафтогаз" пропонує ввести
обмеження на споживання газу

"Нафтогаз" пропонує ввести обмеження на споживання газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:42

  Sommer написав: Останется победой. Причем заметной победой - судя по истерике Газпрома и массовому набегу кремлеботов.

Когда закрывают школы и детские садики, и через несколько дней целые города останутся без отопления- это для вас называется победой?
Вовка-тренер
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:47

  Вовка-тренер написав:
  Sommer написав: Останется победой. Причем заметной победой - судя по истерике Газпрома и массовому набегу кремлеботов.

Когда закрывают школы и детские садики, и через несколько дней целые города останутся без отопления- это для вас называется победой?


Не останутся без отопления.

В прошлую газовую войну было хуже - но справились. А к этой явно подготовились.

И да - победа. Как бы это не пытались заболтать полчища зрадофилов.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:58

  Вовка-тренер написав:
  Sommer написав: Останется победой. Причем заметной победой - судя по истерике Газпрома и массовому набегу кремлеботов.

Когда закрывают школы и детские садики, и через несколько дней целые города останутся без отопления- это для вас называется победой?


Так или иначе, а у нас универ нефти и газа (ирония судьбы) ушел в связи с необходимой экономией в отпуск кто за свой кто за 2/3 зп с 3 по 7 число. Кто-то опять нагреет руки. У нас же страна разводов и кидалова. Привет руководителям с винницкой земли обетованной это их очередная победа над пересичными гражданами.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 23:02

  Sommer написав: Не останутся без отопления. В прошлую газовую войну было хуже - но справились. А к этой явно подготовились. И да - победа. Как бы это не пытались заболтать полчища зрадофилов.

Судя по сегодняшним харьковским новостям, про ситуацию в Киеве я не в курсе, через десять, максимум 12 дней, город останется без отопления. И это по самым оптимистичным прогнозам.
Вовка-тренер
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 01:38

  Вовка-тренер написав:
  Sommer написав: Не останутся без отопления. В прошлую газовую войну было хуже - но справились. А к этой явно подготовились. И да - победа. Как бы это не пытались заболтать полчища зрадофилов.

Судя по сегодняшним харьковским новостям, про ситуацию в Киеве я не в курсе, через десять, максимум 12 дней, город останется без отопления.


Да-да. Потому что "замерзли лифтовые механизмы", как вещал в соседней ветке другой зрадофил.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 03:35

  Sommer написав: Да-да. Потому что "замерзли лифтовые механизмы", как вещал в соседней ветке другой зрадофил.

Да-не. Это потому что "перемога продолжается", как вещал в соседней ветке другой свидомый свидетель секты покращення : )
Вовка-тренер
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