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Хіміки навчилися переробляти повітря у спирт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 бер, 2018 09:57
Пропонуємо до обговорення:
Хіміки з США створили новий каталізатор, здатний дешево і дуже ефективно розщеплювати вуглекислий газ і перетворювати його на "заготовки" для виробництва спирту і багатьох інших корисних органічних речовин, йдеться в статті, опублікованій в журналі Energy & Environmental Science.
Дивися повний текст Хіміки навчилися переробляти повітря у спирт
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 09:57
...спирт из воздуха... неоценимый вклад в науку...а в паРашше зато "уже приступили к разработке .такого ОРУЖИЯ, какого нет аналогов ни у кого в мире!..(пока..)" (сказануло их пуйло!!) - кто на что способен!!
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 10:06
Придумайте переносной портативный спиртовый заводик, пожалуйста!
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 10:35
Водка, получается, вообще децл стоить будет?!..
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