Мінфін ввів ліміти для покупців 3 і 6-місячних гривневих облігацій внутрішньої держпозики
Дивися повний текст Щоб курс не обвалився: Мінфін обмежив викуп іноземцями гривневих боргів.
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 09:57
Щоб курс не обвалився: Мінфін обмежив викуп іноземцями...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Щоб курс не обвалився: Мінфін обмежив викуп іноземцями гривневих боргів.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 10:33
Да - да, заводимая нерезами валюта нам конечно не нужна, мы ее поток буде резко ограничивать. Верю!
Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:34
Тут нужно понимать: валюта нам нужна, но только от "своих" резов (которые уже откупились, по большому счёту -- а если "не успели" -- купят на вторичке). Но влияние на курс "чужих" резов -- действительно не особо нужно.
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