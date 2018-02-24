RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Щоб курс не обвалився: Мінфін
обмежив викуп іноземцями...

Щоб курс не обвалився: Мінфін обмежив викуп іноземцями...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 09:57

Щоб курс не обвалився: Мінфін обмежив викуп іноземцями...

Пропонуємо до обговорення:
Мінфін ввів ліміти для покупців 3 і 6-місячних гривневих облігацій внутрішньої держпозики

Дивися повний текст Щоб курс не обвалився: Мінфін обмежив викуп іноземцями гривневих боргів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80513
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 10:33

Да - да, заводимая нерезами валюта нам конечно не нужна, мы ее поток буде резко ограничивать. Верю! :mrgreen:
Князь БолтКонский
 
Повідомлень: 5
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:34

  Князь БолтКонский написав:Да - да, заводимая нерезами валюта нам конечно не нужна, мы ее поток буде резко ограничивать. Верю! :mrgreen:

Тут нужно понимать: валюта нам нужна, но только от "своих" резов (которые уже откупились, по большому счёту -- а если "не успели" -- купят на вторичке). Но влияние на курс "чужих" резов -- действительно не особо нужно.
_hunter
 
Повідомлень: 673
З нами з: 22.03.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Altruist, Criticus, galex, Грйс-мэн і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ДТЕК завершив примусовий викуп акцій "Дніпроенерго" і...
R2 » П'ят 23 лют, 2018 21:48
2 108
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 лют, 2018 02:23
uaprofi
Мінфін планує поступове включення Ощадбанку в систему ФГВФО
R2 » Сер 21 лют, 2018 21:15
1 78
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2018 21:15
Watcher
Курс біткойна перевалив за $11 000
R2 » Сер 21 лют, 2018 01:08
1 116
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2018 01:08
75stasstas75
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.