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На Місяці хочуть запустити 4G-зв'язок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 бер, 2018 10:03
Пропонуємо до обговорення:
Nokia створить мережу 4G прямо на Місяці. В реалізації ідеї допоможе PT Scientists, яка доставить необхідне обладнання на супутник Землі.
Дивися повний текст На Місяці хочуть запустити 4G-зв'язок
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