Вже з 2019 року в Україні мають затвердити тарифи на всі медичні послуги
Дивися повний текст Українці будуть офіційно платити лікарям: які тарифи.
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 10:20
Українці будуть офіційно платити лікарям: які тарифи
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Дивися повний текст Українці будуть офіційно платити лікарям: які тарифи.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 10:20
В стране, где 65% населения не в состоянии оплатить коммунальные платежи, оценивать право на жизнь в таких цифрах - это геноцид
Додано: П'ят 02 бер, 2018 10:21
В Україні з немає шансів повноцінно жити та лікуватися, особливо коли людина захворіла на онко-тоді зразу помирай, бо таких коштів в 95% населення не має. Це заздалегідь направлено на вимирання нації.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 10:22
Просто нет слов.
Пенсионеров в поликлиниках поубавится.
Ну и население тупо вымрет, потому что нет денег на лечение. Сначала загнули цены на поддельные лекарства, а потом еще и за помазать зеленкой в гроб загонят.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 10:30
@лечение открытой раны пальца ноги – в 71,9 тыс. грн." Я правильно прочитал? 71000,90 грн.?!!!! "лечение открытой раны пальца"?!!! Лечение заключается в "помазать зеленкой кровоточащую царапину на пальце?!!!
Додано: П'ят 02 бер, 2018 10:37
Померят давление 30грн, температуру 30 грн, сообщить об результате пациенту 200грн... пенсионеры за один поход в поликлинику оставят там 3-5 пенсий.
А куда будут уходить наши налоги? Может тогда вообще не платить налоги, если за все мы и так уже платим!!! ?
Додано: П'ят 02 бер, 2018 10:43
Молодчинки! Исправили! А вот на сайте "СЕГОДНЯ" "спят" до сих пор))))
Додано: П'ят 02 бер, 2018 11:11
Ничего из вышеперечисленного бесплатный сейчас только первый пункт, и то эта бесплатность потом дорого обходится, когда позаключавшие контракты с ушлыми фармацевтами псевдотерапевты из поликлиник понавыписывают вам чего попало лишь бы подороже. При том так делают даже 90-летним старикам! Ну, где совесть!
Додано: П'ят 02 бер, 2018 11:27
Интересная получается картина - бесплатной медицина перестала быть еще в 90-х, это правда.
И неофициально пациенты итак платили практически за все.
Сейчас же планет платной официально, но как быть с 2 вещами - Конституция, закрепляющая права на бесплатную медицинскую помощь и Налоговый Кодекс, собирающих со всех украинцев деньги на медицину?
Я полагаю, что Конституцию придется переписать (маловероятно, что это случится, но может быть), а налоги - снизить. В частности НДС и налог на доходы физлиц (а вот это уже звучит фантастически, и точно сделано не будет).
Стоимость медицинских услуг - отдельная тема для обсуждения. Нужно дождаться более детальной информации. Пока только очевидно, что тяжелые заболевания лечить будет не в состоянии 95%.
Но пока хотелось бы, чтобы "реформаторы" УЖЕ ответили на вопрос - куда после введения официальной платной медицины пойдут налоговые сборы, которые ранее направлялись в бесплатную!
Да, лекарства государство не закупает давно, но услуги самих докторов были бесплатны - их оплачивало государство с наших налогов.
Теперь же бесплатными останутся только терапевты и врачи неотложки. Соответственно, государство сняло с себя социальные обязательства на десяток-другой миллиардов гривен в год!
Также актуальный вопрос про налогообложение лекарств - 7%-ый НДС, внедренный Яценюком. Только вдумайтесь - украинцы САМИ покупают лекарства для лечения притом, что по Конституции это ответственность государства, и это государство еще и нагревается на проблеме своих граждан!
Фактически, существование НДС с лекарств является преступлением государства против своих граждан, и почему то никто эту тему не поднимает!
НДС внедрялся под сурдинкой временной крайней потребности средств на отпор российской военной агрессии. И чего?? В 2018 забыли это убрать так же, как "временный" военный сбор??
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