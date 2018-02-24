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Українці будуть офіційно платити лікарям: які тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:41
Webracer написав:
Давно пора платити офіційно, а не носити пакети з ліками в лікарню і тикати гроші лікарям! Для нормального лікаря отримувати подачки від пацієнтів має бути принизливо. Лікар повинен отримувати гроші не по закутками, а на свою банківську картку.
Хiба только лiкар? Государству, в свете таких реХформ, стоит позаботится о расширении территорий кладбищ и бесплатных захоронений.
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Moimir
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:51
Дваждыдвашник написав: galex написав:
это претензии не к вам, и это не претензии конкретно к оппозиционерам, михомайдан я просто взял как пример. это в целом к обществу - пора прекратить вести себя как олени и быть нормальными законопослушными порядочными гражданами
Этому призыву цены бы не было в конце 2013 -начале 2014, а ныне вы поздно спохватились уже.
Спорить не буду, сами увидите.
нужно было усвоить уроки 2004 и не навязывать всей стране тупого зэка, а выбрать другую, менее одиозную личность.
в ту же степь и читерство ахметова с явкой, когда в округах с максимальным процентом за яныка организовывались автобусы с бесплатной доставкой и угощением.
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galex
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:53
Moimir написав: Webracer написав:
Давно пора платити офіційно, а не носити пакети з ліками в лікарню і тикати гроші лікарям! Для нормального лікаря отримувати подачки від пацієнтів має бути принизливо. Лікар повинен отримувати гроші не по закутками, а на свою банківську картку.
Хiба только лiкар? Государству, в свете таких реХформ, стоит позаботится о расширении территорий кладбищ и бесплатных захоронений.
До чого ваш коментар про кладовища під моєю цитатою?
far.pp.ua/banks/deposits.html — ставки по депозитам у всіх банках України!
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Webracer
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:57
Criticus написав:
Вы смеетесь! Или нарочно клевещите Я буквально позавчера призывал не майданить! И призываю об этом регулярно!
Вот, почитайте, если пропустили:
Порошенко назвав головний внутрішній виклик для України
ну это понятно, однако мне кажется неконструктивным ваш подход, когда вы подаете лишь однобокое мнение (не зря и назвались критиком). я например комментирую нейтрально - то есть критикую когда есть за что и хвалю когда есть за что. другое дело что здесь в комментариях, как и в целом в СМИ явный перекос в сторону критиков, поэтому там где есть за что покритиковать, обычно уже все сказали и добавить нечего.
даже в любой позитивной новости сразу умудряются подлить дегтя сразу несколько человек - я бы даже заподозрил в этом какую-то психическую болезнь, если бы все не объяснялось банальным ботоводством.
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galex
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:23
Всім хто тут закликає «надобилонемайданить», прохання «немайданить» тут в коментарях!
far.pp.ua/banks/deposits.html — ставки по депозитам у всіх банках України!
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:38
galex написав: Дваждыдвашник написав: galex написав:
это претензии не к вам, и это не претензии конкретно к оппозиционерам, михомайдан я просто взял как пример. это в целом к обществу - пора прекратить вести себя как олени и быть нормальными законопослушными порядочными гражданами
Этому призыву цены бы не было в конце 2013 -начале 2014, а ныне вы поздно спохватились уже.
Спорить не буду, сами увидите.
нужно было усвоить уроки 2004 и не навязывать всей стране тупого зэка, а выбрать другую, менее одиозную личность.
в ту же степь и читерство ахметова с явкой, когда в округах с максимальным процентом за яныка организовывались автобусы с бесплатной доставкой и угощением.
А быстро Вы мнение меняете.
То "пора прекратить вести себя как олени и быть нормальными законопослушными порядочными гражданами", то, грубо говоря, "сами виноваты, что мы майдан устроили, нефиг было зэка выбирать".
Вы определитесь уже: Вы к умным или к красивым? (анекдот такой есть).
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Imp
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:41
Давление померять давление 27,9 грн ... 2-3 раза в день (для людей в возрасте)50-100 грн в день ... 1500-3000 грн в месяц!!! И это только померять давление!!!
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сова
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:43
galex написав: Criticus написав:
Вы смеетесь! Или нарочно клевещите Я буквально позавчера призывал не майданить! И призываю об этом регулярно!
Вот, почитайте, если пропустили:
Порошенко назвав головний внутрішній виклик для України
ну это понятно, однако мне кажется неконструктивным ваш подход, когда вы подаете лишь однобокое мнение (не зря и назвались критиком). я например комментирую нейтрально - то есть критикую когда есть за что и хвалю когда есть за что. другое дело что здесь в комментариях, как и в целом в СМИ явный перекос в сторону критиков, поэтому там где есть за что покритиковать, обычно уже все сказали и добавить нечего.
даже в любой позитивной новости сразу умудряются подлить дегтя сразу несколько человек - я бы даже заподозрил в этом какую-то психическую болезнь, если бы все не объяснялось банальным ботоводством.
А я бы это назвал одним словом: скептицизм. И ответьте на один вопрос, только честно:
- Как Вы думаете, какое общество больше склонно к развитию и прогрессы: состоящее преимущественно из беспрекословно верующих, или из скептиков?
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:44
Webracer написав:
Всім хто тут закликає «надобилонемайданить», прохання «немайданить» тут в коментарях!
Прошу не ставить в один ряд такие понятия как "высказывать конструктивную критику" и "кидать коктейли молотова в живых людей", ага?
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:52
В 2017году заводил карточку в своей районной поликлинике - 140 грн. за 6 листочков туалетной бумаги с написанными от руки ФИО,г\р, тел. и адресом. Лечусь теперь дистанционно (по интернету
)
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