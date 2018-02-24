Українці будуть офіційно платити лікарям: які тарифи

Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:57

Criticus написав: Вы смеетесь! Или нарочно клевещите Я буквально позавчера призывал не майданить! И призываю об этом регулярно!



Вот, почитайте, если пропустили:

Порошенко назвав головний внутрішній виклик для України Вы смеетесь! Или нарочно клевещите Я буквально позавчера призывал не майданить! И призываю об этом регулярно!Вот, почитайте, если пропустили:Порошенко назвав головний внутрішній виклик для України

ну это понятно, однако мне кажется неконструктивным ваш подход, когда вы подаете лишь однобокое мнение (не зря и назвались критиком). я например комментирую нейтрально - то есть критикую когда есть за что и хвалю когда есть за что. другое дело что здесь в комментариях, как и в целом в СМИ явный перекос в сторону критиков, поэтому там где есть за что покритиковать, обычно уже все сказали и добавить нечего.даже в любой позитивной новости сразу умудряются подлить дегтя сразу несколько человек - я бы даже заподозрил в этом какую-то психическую болезнь, если бы все не объяснялось банальным ботоводством.