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Мільярдний штраф накладено на
Нафтогаз, а не на Коболєва...

Мільярдний штраф накладено на Нафтогаз, а не на Коболєва...
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 11:12

Мільярдний штраф накладено на Нафтогаз, а не на Коболєва...

Пропонуємо до обговорення:
Штраф у розмірі 8,3 млрд гривень пред'явлений не персонально голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву, а компанії, яку він очолює, за несплату ПДВ при закупівлі 2,4 млрд кубів газу в "Газпрому" у 2015 році.

Дивися повний текст Мільярдний штраф накладено на Нафтогаз, а не на Коболєва - ДФС.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 11:12

это что такое отмывание денег? дерем с населения кучу денег, гос предприятие получает сверхприбыли, а потом что бы не показывать сверхприбыли штрафуем госпредприятие что бы оно получило убыток, и из-за убыточности предприятия поднимаем тарифы?
simsurfs
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 11:17

  simsurfs написав:это что такое отмывание денег? дерем с населения кучу денег, гос предприятие получает сверхприбыли, а потом что бы не показывать сверхприбыли штрафуем госпредприятие что бы оно получило убыток, и из-за убыточности предприятия поднимаем тарифы?

И выписываем премии всяким налоговикам, типа Продана, а может и Насирову перепадёт
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 12:40

Они выписывают штраф за неуплату ндс с газа, который поставлялся в ордло и который нафтогаз не признает, что должен его оплачивать...
lin1000
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 13:43

  simsurfs написав:это что такое отмывание денег? дерем с населения кучу денег, гос предприятие получает сверхприбыли, а потом что бы не показывать сверхприбыли штрафуем госпредприятие что бы оно получило убыток, и из-за убыточности предприятия поднимаем тарифы?


а что плохого в сверхприбыли гос предприятия? меня например тарифы устраивают, а тем, кому они накладны, положена субсидия. на которую как раз идут деньги с этих сверхприбылей.

другое дело что учитывая последовательность событий (т.е. штраф сразу после того как Коболев нагнул Пыню) и бэкграунд действий (ибо с какой это радости мы должны платить за газ на оккупированной территории), надеюсь что СБУ уже активно интересуется господином Пиковским. по моему, он немножко перепутал сторону в данной истории и забыл чьи интересы он обязан защищать.
galex
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