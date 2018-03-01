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Мільярдний штраф накладено на Нафтогаз, а не на Коболєва...
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 11:12
Пропонуємо до обговорення:
Штраф у розмірі 8,3 млрд гривень пред'явлений не персонально голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву, а компанії, яку він очолює, за несплату ПДВ при закупівлі 2,4 млрд кубів газу в "Газпрому" у 2015 році.
Дивися повний текст Мільярдний штраф накладено на Нафтогаз, а не на Коболєва - ДФС
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R2
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 11:12
это что такое отмывание денег? дерем с населения кучу денег, гос предприятие получает сверхприбыли, а потом что бы не показывать сверхприбыли штрафуем госпредприятие что бы оно получило убыток, и из-за убыточности предприятия поднимаем тарифы?
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simsurfs
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 11:17
simsurfs написав:
это что такое отмывание денег? дерем с населения кучу денег, гос предприятие получает сверхприбыли, а потом что бы не показывать сверхприбыли штрафуем госпредприятие что бы оно получило убыток, и из-за убыточности предприятия поднимаем тарифы?
И выписываем премии всяким налоговикам, типа Продана, а может и Насирову перепадёт
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Грйс-мэн
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 12:40
Они выписывают штраф за неуплату ндс с газа, который поставлялся в ордло и который нафтогаз не признает, что должен его оплачивать...
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lin1000
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 13:43
simsurfs написав:
это что такое отмывание денег? дерем с населения кучу денег, гос предприятие получает сверхприбыли, а потом что бы не показывать сверхприбыли штрафуем госпредприятие что бы оно получило убыток, и из-за убыточности предприятия поднимаем тарифы?
а что плохого в сверхприбыли гос предприятия? меня например тарифы устраивают, а тем, кому они накладны, положена субсидия. на которую как раз идут деньги с этих сверхприбылей.
другое дело что учитывая последовательность событий (т.е. штраф сразу после того как Коболев нагнул Пыню) и бэкграунд действий (ибо с какой это радости мы должны платить за газ на оккупированной территории), надеюсь что СБУ уже активно интересуется господином Пиковским. по моему, он немножко перепутал сторону в данной истории и забыл чьи интересы он обязан защищать.
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galex
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