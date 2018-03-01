Згідно з повідомленням, це дозволить знизити потребу в газі на 8-9%.
Дивися повний текст "Нафтогаз" просить українців знизити температуру в будинках через брак газу.
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 11:17
"Нафтогаз" просить українців знизити температуру в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Нафтогаз" просить українців знизити температуру в будинках через брак газу.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 11:17
Жара стоит в доме - а уменьшить невозможно, окна открывают!
До Нового года топили нормально, а после Нового года - такое впечетление, что решили сжечь побольше газа.
И температуру теплоносителя никто снижать не собирается. Бизнес по-украински.
Востаннє редагувалось zloy_ukr в П'ят 02 бер, 2018 11:21, всього редагувалось 1 раз.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: П'ят 02 бер, 2018 11:20
Насколько мне известно, причина - отказ "НГ" от доп.соглашения, согласно решения Стокгольмского арбитража...
Если я чего-нибудь не хочу, я найду миллион "уважительных" причин этого не делать. (с)
Да, и виноват будет... совсем не я.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 12:12
ну так нагнули газпром, поэтому Пыня и решил нам поднастрать таким образом. я даже удивился с чего бы это фуйлостан зимой не начал свою традиционную песню по ватовизору "х_хлы померзнут". а они к выборам припасли козырь ))
вообще было удивительно, ведь запасов гораздо больше, чем в прошлом году и до прошлогоднего минимума даже в таком режиме как сейчас, можно тянуть еще месяца полтора (кстати на сайте utg можно отслеживать количество и график газа в хранилищах)
а оказывается:
"Газу в наших підземних сховищах багато, наші ПСГ круті, але навіть у них є технічні обмеження у тому, скільки газу можна підняти протягом доби. Наші підземки зараз працюють на максимальному режимі відбору, видобувники постачають газ в систему в нормальному режимі, ми закриваємо решту потреб імпортом газу з Європи, де також незвичні холоди"
учитывая что сейчас чуть потеплело, а дней через пять уже вообще пойдет плюсовая температура, думаю особых проблем не будет.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 13:11
да мы только за. Я и так 2 батареи в квартире отключил еще с нового года - жара неимоверная.... Если бы еще платить меньше в результате...
Додано: П'ят 02 бер, 2018 13:22
Оказывается в предыдущие годы все держалось на теплых зимах, а не на отличном менеджменте.
имхо
Додано: П'ят 02 бер, 2018 13:38
Вчера с пеной у рта кому не лень истерили о "победе"Украины,как об экономическом прорыве,делили 23млрд,а сегодня эйфория куда то подевалась и мы опять в ж@пе.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 13:51
Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:02
Re: "Нафтогаз" просить українців знизити температуру в...
Я так понимаю это самая вишенка на тортике решений менеджера Коболева, за которое он опять получить несколько лямов премиальных?
Прокремлевский тролль.
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