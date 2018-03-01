"Нафтогаз" просить українців знизити температуру в...

Додано: П'ят 02 бер, 2018 11:17

Жара стоит в доме - а уменьшить невозможно, окна открывают!

До Нового года топили нормально, а после Нового года - такое впечетление, что решили сжечь побольше газа.

И температуру теплоносителя никто снижать не собирается. Бизнес по-украински.

Востаннє редагувалось zloy_ukr в П'ят 02 бер, 2018 11:21, всього редагувалось 1 раз.

Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!