"Нафтогаз" просить українців знизити температуру в...
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zloy_ukr написав:Жара стоит в доме - а уменьшить невозможно, окна открывают! До Нового года топили нормально, а после Нового года - такое впечатление, что решили сжечь побольше газа. И температуру теплоносителя никто снижать не собирается. Бизнес по-украински.
Дваждыдвашник написав:Я так понимаю это самая вишенка на тортике решений менеджера Коболева, за которое он опять получить несколько лямов премиальных?
как всегда, раз ватан, значит и читает то с трудом. это ПРОСЬБА от пресс службы, а не нормативное решение.
Это может быть просьбой только по отношению к людям, которые сами регулируют температуру.
Но вот это вот: “Мы работаем с местными властями, чтобы коммунальные тепловики в ближайшие дни делали так же для домов с централизованным отоплением”, – добавили в компании. - это не просьба, а руководство к действию.
zloy_ukr написав:Жара стоит в доме - а уменьшить невозможно, окна открывают! До Нового года топили нормально, а после Нового года - такое впечатление, что решили сжечь побольше газа. И температуру теплоносителя никто снижать не собирается. Бизнес по-украински.
Подтверждаю. Один в один.
Ну вот а у меня в квартире +18. Хожу в штанах, кофте и толстых носках. Если снизят еще - придется одевать еще одну кофту или просто проводить все время в кровати под одеялом.
Иногда нужно допускать, что бывают ситуации отличные от Вашей. И учитывать их. А то становитесь похожими на наших эффективных менеджеров, которые из своих хором и дворцов "не понимают, почему люди недовольны".
Волгарь написав:В Украине из-за отказа «Газпрома» поставлять газ закрывают все учебные заведения
11:55, 02 марта 2018 На заседании кризисного штаба было решено полностью остановить работу в дошкольных учебных заведениях, школах и высших учебных заведениях сроком до 6 марта. Кабинет министров Украины поручил дошкольным учебным заведениям, школам и высшим учебным заведениям страны полностью остановить работу, чтобы не допустить кризисную ситуацию в энергетике из-за действий российского «Газпрома», который отказался поставлять газ Украине с марта этого года, а также не выдерживает контрактное давление на входе в украинскую газотранспортную систему.
https://www.unian.net/society/10027895- ... eniya.html Все это как-то очень странно - при запасах в ПХГ около 10 млрд м3 и планируемом дефиците в 10 млн. м3 в сутки система газоснабжения оказалась неожиданно нестабильной. Причем, как я понимаю, полностью выключить отопление все-таки нельзя - дежурное +5 (чтобы не замерзли трубы)все-таки придется оставить. Как это сделать практически в застроенном во времена СССР микрорайоне (температуру воды невозможно понизить избирательно для школы или детсада - на одной ветке ТС обычно сидят десятки потребителей, а простое прикрытие задвижки грозит разрегулировкой гидравлических колец) мне не ясно. Ну, ладно, весна неизбежна, и все проблемы разрешатся сами собой. А если мороз 15-20 градусов ударит в январе и продержится пару недель?
Никто ничего выключать и не собирается. Это же их доходы. Жарят шо дурные. Проблема появилась потому , что газпром уменьшил давление на входе в "трубу" , и нам приходится поддерживать его за счет хранилищ. Это наложилось на похолодание , которое было пару дней назад. Но во-1 - европа сейчас вкрутит болт под хвостик газпрому и он прекратит истерику во-2 - похолодание уже закончилось. Через пару дней плюсовая температура.
Imp написав:Иногда нужно допускать, что бывают ситуации отличные от Вашей. И учитывать их. А то становитесь похожими на наших эффективных менеджеров, которые из своих хором и дворцов "не понимают, почему люди недовольны".
С НГ и где-то до 20 января у меня жарили как в последний день перед Апокалипсисом -- днем открывали 3 форточки. А с начала морозов температура в квартире ну примерно + 15. Сплю под 3 одеялами.
слов нет, одни выражения.
Знаю, они отрабатывали лимит. Меня просветили сотрудники теплокомунэнерго. по секрету.
Imp написав:Иногда нужно допускать, что бывают ситуации отличные от Вашей. И учитывать их. А то становитесь похожими на наших эффективных менеджеров, которые из своих хором и дворцов "не понимают, почему люди недовольны".
С НГ и где-то до 20 января у меня жарили как в последний день перед Апокалипсисом -- днем открывали 3 форточки. А с начала морозов температура в квартире ну примерно + 15. Сплю под 3 одеялами.
слов нет, одни выражения.
Знаю, они отрабатывали лимит. Меня просветили сотрудники теплокомунэнерго. по секрету.
да сволочи они. У меня в соседнем доме пенсионеры митинг устраивали против "обжарки". Кто бы слушался. бобло же...
zloy_ukr написав:Жара стоит в доме - а уменьшить невозможно, окна открывают! До Нового года топили нормально, а после Нового года - такое впечатление, что решили сжечь побольше газа. И температуру теплоносителя никто снижать не собирается. Бизнес по-украински.
Подтверждаю. Один в один.
Главное в платежку увесистую сумму накатать добавив в карман профит от распила субсидий - и в шоколаде.
zloy_ukr написав:Жара стоит в доме - а уменьшить невозможно, окна открывают! До Нового года топили нормально, а после Нового года - такое впечетление, что решили сжечь побольше газа. И температуру теплоносителя никто снижать не собирается. Бизнес по-украински.
вот это кстати дельное замечание. попросили снизить - так дали бы какую-то инструкцию - как вообще это сделать. у нас кстати как-то это сделали, когда ставили домовой счетчик. топить стали ощутимо меньше, но после заколачивания силами жителей дома дырок в выходах на общие балконы и установки доводчиков на входные двери температура в квартирах практически вернулась к исходной. после обновления балконных дверей у меня вообще даже в лютые морозы никогда ниже 20 градусов не опускается, если специально не охлаждать проветриванием. зато зная сколько платят знакомые за отопление, ощущаю что это понижение дало очень существенную экономию по платежам.