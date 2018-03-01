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"Нафтогаз" просить
українців знизити температуру в...

"Нафтогаз" просить українців знизити температуру в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:00

  trololo написав: почему вы постоянно врете? газпром вернул предоплату за март. совершенную по результату решения арбитража

Ваше мнение против моего. Текст допа в студию. Слабо?
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:09

  zloy_ukr написав:Жара стоит в доме - а уменьшить невозможно, окна открывают!
До Нового года топили нормально, а после Нового года - такое впечатление, что решили сжечь побольше газа.
И температуру теплоносителя никто снижать не собирается. Бизнес по-украински.

Подтверждаю. Один в один.
Либертарианец
Jorj
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:09

  trololo написав:
  Дваждыдвашник написав:Я так понимаю это самая вишенка на тортике решений менеджера Коболева, за которое он опять получить несколько лямов премиальных?


как всегда, раз ватан, значит и читает то с трудом. :mrgreen:
это ПРОСЬБА от пресс службы, а не нормативное решение.

Это может быть просьбой только по отношению к людям, которые сами регулируют температуру.

Но вот это вот:
“Мы работаем с местными властями, чтобы коммунальные тепловики в ближайшие дни делали так же для домов с централизованным отоплением”, – добавили в компании.
- это не просьба, а руководство к действию.
Imp
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:12

  Jorj написав:
  zloy_ukr написав:Жара стоит в доме - а уменьшить невозможно, окна открывают!
До Нового года топили нормально, а после Нового года - такое впечатление, что решили сжечь побольше газа.
И температуру теплоносителя никто снижать не собирается. Бизнес по-украински.

Подтверждаю. Один в один.

Ну вот а у меня в квартире +18. Хожу в штанах, кофте и толстых носках. Если снизят еще - придется одевать еще одну кофту или просто проводить все время в кровати под одеялом.

Иногда нужно допускать, что бывают ситуации отличные от Вашей. И учитывать их.
А то становитесь похожими на наших эффективных менеджеров, которые из своих хором и дворцов "не понимают, почему люди недовольны".
Imp
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:13

  Волгарь написав:В Украине из-за отказа «Газпрома» поставлять газ закрывают все учебные заведения
11:55, 02 марта 2018
На заседании кризисного штаба было решено полностью остановить работу в дошкольных учебных заведениях, школах и высших учебных заведениях сроком до 6 марта.
Кабинет министров Украины поручил дошкольным учебным заведениям, школам и высшим учебным заведениям страны полностью остановить работу, чтобы не допустить кризисную ситуацию в энергетике из-за действий российского «Газпрома», который отказался поставлять газ Украине с марта этого года, а также не выдерживает контрактное давление на входе в украинскую газотранспортную систему.

https://www.unian.net/society/10027895- ... eniya.html
Все это как-то очень странно - при запасах в ПХГ около 10 млрд м3 и планируемом дефиците в 10 млн. м3 в сутки система газоснабжения оказалась неожиданно нестабильной. Причем, как я понимаю, полностью выключить отопление все-таки нельзя - дежурное +5 (чтобы не замерзли трубы)все-таки придется оставить. Как это сделать практически в застроенном во времена СССР микрорайоне (температуру воды невозможно понизить избирательно для школы или детсада - на одной ветке ТС обычно сидят десятки потребителей, а простое прикрытие задвижки грозит разрегулировкой гидравлических колец) мне не ясно.
Ну, ладно, весна неизбежна, и все проблемы разрешатся сами собой. А если мороз 15-20 градусов ударит в январе и продержится пару недель?


Никто ничего выключать и не собирается. Это же их доходы. Жарят шо дурные.
Проблема появилась потому , что газпром уменьшил давление на входе в "трубу" , и нам приходится поддерживать его за счет хранилищ. Это наложилось на похолодание , которое было пару дней назад.
Но во-1 - европа сейчас вкрутит болт под хвостик газпрому и он прекратит истерику
во-2 - похолодание уже закончилось. Через пару дней плюсовая температура.
yarg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:15

  Imp написав:Иногда нужно допускать, что бывают ситуации отличные от Вашей. И учитывать их.
А то становитесь похожими на наших эффективных менеджеров, которые из своих хором и дворцов "не понимают, почему люди недовольны".

С НГ и где-то до 20 января у меня жарили как в последний день перед Апокалипсисом -- днем открывали 3 форточки. А с начала морозов температура в квартире ну примерно + 15. Сплю под 3 одеялами. :)

слов нет, одни выражения.

Знаю, они отрабатывали лимит. Меня просветили сотрудники теплокомунэнерго. по секрету.
Либертарианец
Jorj
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:20

  Jorj написав:
  Imp написав:Иногда нужно допускать, что бывают ситуации отличные от Вашей. И учитывать их.
А то становитесь похожими на наших эффективных менеджеров, которые из своих хором и дворцов "не понимают, почему люди недовольны".

С НГ и где-то до 20 января у меня жарили как в последний день перед Апокалипсисом -- днем открывали 3 форточки. А с начала морозов температура в квартире ну примерно + 15. Сплю под 3 одеялами. :)

слов нет, одни выражения.

Знаю, они отрабатывали лимит. Меня просветили сотрудники теплокомунэнерго. по секрету.



да сволочи они. У меня в соседнем доме пенсионеры митинг устраивали против "обжарки". Кто бы слушался. бобло же...
yarg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:20

  Jorj написав:
  zloy_ukr написав:Жара стоит в доме - а уменьшить невозможно, окна открывают!
До Нового года топили нормально, а после Нового года - такое впечатление, что решили сжечь побольше газа.
И температуру теплоносителя никто снижать не собирается. Бизнес по-украински.

Подтверждаю. Один в один.

Главное в платежку увесистую сумму накатать добавив в карман профит от распила субсидий - и в шоколаде.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:30

Щас порохоботы начнут шпарить по "темникам" АП : жара, окна настежь, ходим в труселях, не можем найти управу на теплосети, просим снизить температуру в квартирах. :D
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:35

  zloy_ukr написав:Жара стоит в доме - а уменьшить невозможно, окна открывают!
До Нового года топили нормально, а после Нового года - такое впечетление, что решили сжечь побольше газа.
И температуру теплоносителя никто снижать не собирается. Бизнес по-украински.


вот это кстати дельное замечание. попросили снизить - так дали бы какую-то инструкцию - как вообще это сделать.
у нас кстати как-то это сделали, когда ставили домовой счетчик. топить стали ощутимо меньше, но после заколачивания силами жителей дома дырок в выходах на общие балконы и установки доводчиков на входные двери температура в квартирах практически вернулась к исходной. после обновления балконных дверей у меня вообще даже в лютые морозы никогда ниже 20 градусов не опускается, если специально не охлаждать проветриванием.
зато зная сколько платят знакомые за отопление, ощущаю что это понижение дало очень существенную экономию по платежам.
galex
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