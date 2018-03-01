"Нафтогаз" просить українців знизити температуру в...

Волгарь написав:

В Украине из-за отказа «Газпрома» поставлять газ закрывают все учебные заведения

11:55, 02 марта 2018

На заседании кризисного штаба было решено полностью остановить работу в дошкольных учебных заведениях, школах и высших учебных заведениях сроком до 6 марта.

Кабинет министров Украины поручил дошкольным учебным заведениям, школам и высшим учебным заведениям страны полностью остановить работу, чтобы не допустить кризисную ситуацию в энергетике из-за действий российского «Газпрома», который отказался поставлять газ Украине с марта этого года, а также не выдерживает контрактное давление на входе в украинскую газотранспортную систему.



Все это как-то очень странно - при запасах в ПХГ около 10 млрд м3 и планируемом дефиците в 10 млн. м3 в сутки система газоснабжения оказалась неожиданно нестабильной. Причем, как я понимаю, полностью выключить отопление все-таки нельзя - дежурное +5 (чтобы не замерзли трубы)все-таки придется оставить. Как это сделать практически в застроенном во времена СССР микрорайоне (температуру воды невозможно понизить избирательно для школы или детсада - на одной ветке ТС обычно сидят десятки потребителей, а простое прикрытие задвижки грозит разрегулировкой гидравлических колец) мне не ясно.Ну, ладно, весна неизбежна, и все проблемы разрешатся сами собой. А если мороз 15-20 градусов ударит в январе и продержится пару недель?