"Нафтогаз" просить українців знизити температуру в...
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Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявляет, что его компания вынуждена немедленно начать процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа А вот это уже серьезно, шутки, похоже, кончились https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/03/2/7173430/
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 02 бер, 2018 15:42, всього редагувалось 1 раз.
p_a_l написав:Такое ощущение что газа в хранилищах нет.
Так никто и не говорил, что он там есть. Всю прошлую зиму нас пичкали цифрами по газу, а этой зимой только общие фразы "уменьшился отбор" или "увеличился отбор". Видать, Рашке, в отличии от нашего обывателя, ситуация с нашими запасами газа хорошо известна (СВР не зря у них икру трескает). Стал бы Газпром прикручивать кран, если бы у нас в подземках была солидная подушка безопасности? Нет, конечно. Они же не идиоты
на ресурсе utg.ua\live есть исчерпывающая информация по запасам, пришло-ушло и прочее, как в реалтайме, так и в графиках за произвольно устанавливаемый временной период. видно что газа вполне хватает в целом, проблема с пропускной способностью извлечения его из хранилищ.
p_a_l написав:Такое ощущение что газа в хранилищах нет.
Так никто и не говорил, что он там есть. Всю прошлую зиму нас пичкали цифрами по газу, а этой зимой только общие фразы "уменьшился отбор" или "увеличился отбор". Видать, Рашке, в отличии от нашего обывателя, ситуация с нашими запасами газа хорошо известна (СВР не зря у них икру трескает). Стал бы Газпром прикручивать кран, если бы у нас в подземках была солидная подушка безопасности? Нет, конечно. Они же не идиоты
Чем занимается их СВР мы знаем. Самолеты с кокаином видели
А в чем ужас ? Этот контракт (на поставку) не работает с 2015 года. Транзит - это неприятно. Но переживем. ну минус миллионов 700 долларов.
Но они нам остались должны 2.5 миллиарда. Будем арестовывать имущество. первым пойдет "Северный поток"
судя по тому, что творится с курсом доллара, у нас страна сейчас явно не испытывает дефицита валюты. НБУ старается выкупать излишки валюты чтобы так резко не падало. кроме того, уже заявили что благодаря вырученному баблу можно будет обойтись без транша МВФ. с другой стороны, это несколько странно, вроде бы в этом году мы чуть ли не 5 ярдов должны будем отдать по старым долгам.
Так никто и не говорил, что он там есть. Всю прошлую зиму нас пичкали цифрами по газу, а этой зимой только общие фразы "уменьшился отбор" или "увеличился отбор". Видать, Рашке, в отличии от нашего обывателя, ситуация с нашими запасами газа хорошо известна (СВР не зря у них икру трескает). Стал бы Газпром прикручивать кран, если бы у нас в подземках была солидная подушка безопасности? Нет, конечно. Они же не идиоты
предлагаю доказательство от противного. давайте предположим что последняя фраза цитаты не соответствует действительности
кроме того, судя по действиям их властей за последние годы, когда они могли перевалить среднюю зарплату в 1000$ еще в 2014 году, а к 2018 уже наверное и полторы, но зачем-то затеяли всю эту авантюру с аннексиями или оккупациями, они либо весьма уникальные дятлы с отбитыми бошками либо (как вариант) выполняют задачу Запада по аккуратному и постепенному развалу РФ.