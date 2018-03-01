"Нафтогаз" просить українців знизити температуру в...

Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:00

Так никто и не говорил, что он там есть.

Всю прошлую зиму нас пичкали цифрами по газу, а этой зимой только общие фразы "уменьшился отбор" или "увеличился отбор".

Видать, Рашке, в отличии от нашего обывателя, ситуация с нашими запасами газа хорошо известна (СВР не зря у них икру трескает). Стал бы Газпром прикручивать кран, если бы у нас в подземках была солидная подушка безопасности? Нет, конечно. Они же не идиоты

предлагаю доказательство от противного. давайте предположим что последняя фраза цитаты не соответствует действительностикроме того, судя по действиям их властей за последние годы, когда они могли перевалить среднюю зарплату в 1000$ еще в 2014 году, а к 2018 уже наверное и полторы, но зачем-то затеяли всю эту авантюру с аннексиями или оккупациями, они либо весьма уникальные дятлы с отбитыми бошками либо (как вариант) выполняют задачу Запада по аккуратному и постепенному развалу РФ.