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"Нафтогаз" просить
українців знизити температуру в...

"Нафтогаз" просить українців знизити температуру в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678>
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:34

  Forum написав:Вчера же ещё тут на всех ветках форума хором радовались, что засудили Госпром, отжали миллиарды, и даже пока придумать не можем куда же такие немыслимые деньжищи-то потратить! Не прошло и суток как вдруг перемога-перемог превратились в потерю-потерь? : )


я уже видел подобный комментарий в этой ветке. это методичка какая-то или как? ))
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:40

  yarg написав:
  Forum написав:Вчера же ещё тут на всех ветках форума хором радовались, что засудили Госпром, отжали миллиарды, и даже пока придумать не можем куда же такие немыслимые деньжищи-то потратить! Не прошло и суток как вдруг перемога-перемог превратились в потерю-потерь? : )


что вы потеряли ?
мои отопители , например , потеряли и страх и совесть. К батарее дотронутся нельзя. Хотя в школе - карантин и экономия.
явно хотят срубить деньжат на отоплении побольше. А школа - она бюджетная , там можно и отключить.

Краник поставить не пробовали?
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:44

  Forum написав:Вчера же ещё тут на всех ветках форума хором радовались, что засудили Госпром, отжали миллиарды, и даже пока придумать не можем куда же такие немыслимые деньжищи-то потратить! Не прошло и суток как вдруг перемога-перемог превратились в потерю-потерь? : )



Перемога продолжается, не дождетесь ))
расскажите нам кстати как там судьба иска в 3 миллиарда

(ровно месяц назад)

  Forum написав:
  75stasstas75 написав: даже не мечтай, по самому оптимистичному летом 28.5

Да какие там 28.5? Программа МВФ заморожена, долгов туеву хучу отдать нужно, пятого числа 3 миллиарда по высшему суду прилетит- тут далеко за тридцать в лучшем случае летом будет. А гривнепатриоты будут кровавыми слезами рыдать, как вкладчики под лопнувшими банками не так давно. Но веровать никто не запрещал. Веруйте в туалетную бумагу- и вам воздастся по заслугам! : ))
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:53

  ruvex написав:
  galex написав:у меня вообще даже в лютые морозы никогда ниже 20 градусов не опускается, если специально не охлаждать проветриванием.


Не проветриваете и так в пердеже всю зиму и сидите? Извиняюсь за мой французский.
Напрасно, проветривание помещений необходимо исходя из требований санитарных норм и правил, а также основ жизненного цикла человека.


Проветрить с целью именно проветрить - это особо на температуру не влияет, темплоемкость воздуха мизерна, новый быстро нагреется от стен.

я просто люблю засыпать в достаточно прохладной обстановке, поэтому иногда специально перед сном надолго открываю окно, чтобы несколько опустить температуру в комнате. регуляторы на батарее (если это можно так назвать) и так стоят на минимуме.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:55

Киево-Святошинский район. Давление газа ни к чёрту. Всегда котёл держит температуру в доме +21°C в положении регулятора "2". А сегодня, для того чтобы снизить на 1°C температуру в доме, до +20°C, пришлось, наоборот, установить регулятор на "3". :(
Напруга тоже понижена- 208в., вместо обычных 230
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:12

Re: "Нафтогаз" просить українців знизити температуру в...

  yanyura написав:Вы не правы, они не Шариковы.

Шариков как говорил?
Забрать у богатых и поделить на всех.


Шариков - типичный прообраз ватана. Поэтому меня всегда умиляет фиксация скажем так просоветского избирателя на данном кинопроизведении. Которое кстати немножечко сплагиачено с итальянского фильма.
Я кстати часть советских фильмов так и не досмотрел, например "Ирония судьбы" не пошла. наверное потому что благодаря случаю еще с юных лет получил доступ к зарубежным фильмам. а уровень на тот момент был несопоставим.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:42

  galex написав:
  svyatoslav_voronov написав:Jorj Тема с недогревом на сегодняшний день похоже глобальна. По Киеву у моих знакомых из разных районов ситуация сходна. При относительно небольших морозах -9..-15 на этой неделе, температура в помещениях в разных домах в пределах +15...+19.


у меня с утра как выходил из дома было все как обычно, точно больше 20. тем более в душ ходил, разницу бы точно заметил. Дарница, Левый берег. Может Еврореконструкция и Ахметогрейка по разному подошли к вопросу?


Нет, это просто кремлеботы понабежали, у него еще и "замерзшая лифтовая автоматика" выдумана. :)
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 23:50

  galex написав:
  Forum написав:Вчера же ещё тут на всех ветках форума хором радовались, что засудили Госпром, отжали миллиарды, и даже пока придумать не можем куда же такие немыслимые деньжищи-то потратить! Не прошло и суток как вдруг перемога-перемог превратились в потерю-потерь? : )


я уже видел подобный комментарий в этой ветке. это методичка какая-то или как? ))

Пыль стряхнули с "хахлы замерзнут")) У Газпрома истерика и надо вате внушить, что они все равно на коне, а "хахлов нагнут")
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 00:47

Интересно, а что мешало Нафтогазу вовремя подписать допсоглашение с Газпромом?
cisukr
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 01:37

  cisukr написав:Интересно, а что мешало Нафтогазу вовремя подписать допсоглашение с Газпромом?


Интересно, а что мешало Газпрому не придумывать "допсоглашения"?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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