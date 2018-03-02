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"Нафтогаз" просить українців знизити температуру в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:34
Forum написав:
Вчера же ещё тут на всех ветках форума хором радовались, что засудили Госпром, отжали миллиарды, и даже пока придумать не можем куда же такие немыслимые деньжищи-то потратить! Не прошло и суток как вдруг перемога-перемог превратились в потерю-потерь? : )
я уже видел подобный комментарий в этой ветке. это методичка какая-то или как? ))
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galex
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:40
yarg написав: Forum написав:
Вчера же ещё тут на всех ветках форума хором радовались, что засудили Госпром, отжали миллиарды, и даже пока придумать не можем куда же такие немыслимые деньжищи-то потратить! Не прошло и суток как вдруг перемога-перемог превратились в потерю-потерь? : )
что вы потеряли ?
мои отопители , например , потеряли и страх и совесть. К батарее дотронутся нельзя. Хотя в школе - карантин и экономия.
явно хотят срубить деньжат на отоплении побольше. А школа - она бюджетная , там можно и отключить.
Краник поставить не пробовали?
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warlamp
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:44
Forum написав:
Вчера же ещё тут на всех ветках форума хором радовались, что засудили Госпром, отжали миллиарды, и даже пока придумать не можем куда же такие немыслимые деньжищи-то потратить! Не прошло и суток как вдруг перемога-перемог превратились в потерю-потерь? : )
Перемога продолжается, не дождетесь ))
расскажите нам кстати как там судьба иска в 3 миллиарда
(ровно месяц назад)
Forum написав: 75stasstas75 написав:
даже не мечтай, по самому оптимистичному летом 28.5
Да какие там 28.5? Программа МВФ заморожена, долгов туеву хучу отдать нужно, пятого числа 3 миллиарда по высшему суду прилетит- тут далеко за тридцать в лучшем случае летом будет. А гривнепатриоты будут кровавыми слезами рыдать, как вкладчики под лопнувшими банками не так давно. Но веровать никто не запрещал. Веруйте в туалетную бумагу- и вам воздастся по заслугам! : ))
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galex
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:53
ruvex написав: galex написав:
у меня вообще даже в лютые морозы никогда ниже 20 градусов не опускается, если специально не охлаждать проветриванием.
Не проветриваете и так в пердеже всю зиму и сидите? Извиняюсь за мой французский.
Напрасно, проветривание помещений необходимо исходя из требований санитарных норм и правил, а также основ жизненного цикла человека.
Проветрить с целью именно проветрить - это особо на температуру не влияет, темплоемкость воздуха мизерна, новый быстро нагреется от стен.
я просто люблю засыпать в достаточно прохладной обстановке, поэтому иногда специально перед сном надолго открываю окно, чтобы несколько опустить температуру в комнате. регуляторы на батарее (если это можно так назвать) и так стоят на минимуме.
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galex
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:55
Киево-Святошинский район. Давление газа ни к чёрту. Всегда котёл держит температуру в доме +21°C в положении регулятора "2". А сегодня, для того чтобы снизить на 1°C температуру в доме, до +20°C, пришлось, наоборот, установить регулятор на "3".
Напруга тоже понижена- 208в., вместо обычных 230
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warlamp
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:12
yanyura написав:
Вы не правы, они не Шариковы.
Шариков как говорил?
Забрать у богатых и поделить на всех.
Шариков - типичный прообраз ватана. Поэтому меня всегда умиляет фиксация скажем так просоветского избирателя на данном кинопроизведении. Которое кстати немножечко сплагиачено с итальянского фильма.
Я кстати часть советских фильмов так и не досмотрел, например "Ирония судьбы" не пошла. наверное потому что благодаря случаю еще с юных лет получил доступ к зарубежным фильмам. а уровень на тот момент был несопоставим.
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galex
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:42
galex написав: svyatoslav_voronov написав:
Jorj Тема с недогревом на сегодняшний день похоже глобальна. По Киеву у моих знакомых из разных районов ситуация сходна. При относительно небольших морозах -9..-15 на этой неделе, температура в помещениях в разных домах в пределах +15...+19.
у меня с утра как выходил из дома было все как обычно, точно больше 20. тем более в душ ходил, разницу бы точно заметил. Дарница, Левый берег. Может Еврореконструкция и Ахметогрейка по разному подошли к вопросу?
Нет, это просто кремлеботы понабежали, у него еще и "замерзшая лифтовая автоматика" выдумана.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 23:50
galex написав: Forum написав:
Вчера же ещё тут на всех ветках форума хором радовались, что засудили Госпром, отжали миллиарды, и даже пока придумать не можем куда же такие немыслимые деньжищи-то потратить! Не прошло и суток как вдруг перемога-перемог превратились в потерю-потерь? : )
я уже видел подобный комментарий в этой ветке. это методичка какая-то или как? ))
Пыль стряхнули с "хахлы замерзнут")) У Газпрома истерика и надо вате внушить, что они все равно на коне, а "хахлов нагнут")
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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Додано: Суб 03 бер, 2018 00:47
Интересно, а что мешало Нафтогазу вовремя подписать допсоглашение с Газпромом?
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cisukr
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Додано: Суб 03 бер, 2018 01:37
cisukr написав:
Интересно, а что мешало Нафтогазу вовремя подписать допсоглашение с Газпромом?
Интересно, а что мешало Газпрому не придумывать "допсоглашения"?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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