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"Нафтогаз" просить
українців знизити температуру в...

"Нафтогаз" просить українців знизити температуру в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 03:15

В теме слишком много ботав.
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 04:44

  SMOKE написав:
  galex написав:
  Forum написав:Вчера же ещё тут на всех ветках форума хором радовались, что засудили Госпром, отжали миллиарды, и даже пока придумать не можем куда же такие немыслимые деньжищи-то потратить! Не прошло и суток как вдруг перемога-перемог превратились в потерю-потерь? : )


я уже видел подобный комментарий в этой ветке. это методичка какая-то или как? ))

Пыль стряхнули с "хахлы замерзнут")) У Газпрома истерика и надо вате внушить, что они все равно на коне, а "хахлов нагнут")


что интересно, они до этого носились с другой методичкой, мол Украина теперь будет покупать газ у России, а как же война (в плане того что осталось условие take or pay то ли 4 то ли 5 кубометров). теперь они сами же похерили свой маленький кусочек перемоги, своим демаршем освобождая нас от этого пункта соглашения.
не говоря уже о том, что у некоторых подогрелось кресло до такой степени что этой энергией еще месяц можно школы отапливать ))
galex
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  #<1 ... 5678
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