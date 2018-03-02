"Нафтогаз" просить українців знизити температуру в...

SMOKE написав: galex написав: Forum написав:
Вчера же ещё тут на всех ветках форума хором радовались, что засудили Госпром, отжали миллиарды, и даже пока придумать не можем куда же такие немыслимые деньжищи-то потратить! Не прошло и суток как вдруг перемога-перемог превратились в потерю-потерь? : )
я уже видел подобный комментарий в этой ветке. это методичка какая-то или как? ))
Пыль стряхнули с "хахлы замерзнут")) У Газпрома истерика и надо вате внушить, что они все равно на коне, а "хахлов нагнут")
что интересно, они до этого носились с другой методичкой, мол Украина теперь будет покупать газ у России, а как же война (в плане того что осталось условие take or pay то ли 4 то ли 5 кубометров). теперь они сами же похерили свой маленький кусочек перемоги, своим демаршем освобождая нас от этого пункта соглашения.
не говоря уже о том, что у некоторых подогрелось кресло до такой степени что этой энергией еще месяц можно школы отапливать ))