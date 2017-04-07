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"Нафтогаз" просить
українців знизити температуру в...

"Нафтогаз" просить українців знизити температуру в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 03:15

В теме слишком много ботав.
juice
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 04:44

  SMOKE написав:
  galex написав:
  Forum написав:Вчера же ещё тут на всех ветках форума хором радовались, что засудили Госпром, отжали миллиарды, и даже пока придумать не можем куда же такие немыслимые деньжищи-то потратить! Не прошло и суток как вдруг перемога-перемог превратились в потерю-потерь? : )


я уже видел подобный комментарий в этой ветке. это методичка какая-то или как? ))

Пыль стряхнули с "хахлы замерзнут")) У Газпрома истерика и надо вате внушить, что они все равно на коне, а "хахлов нагнут")


что интересно, они до этого носились с другой методичкой, мол Украина теперь будет покупать газ у России, а как же война (в плане того что осталось условие take or pay то ли 4 то ли 5 кубометров). теперь они сами же похерили свой маленький кусочек перемоги, своим демаршем освобождая нас от этого пункта соглашения.
не говоря уже о том, что у некоторых подогрелось кресло до такой степени что этой энергией еще месяц можно школы отапливать ))
galex
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 09:12

  zloy_ukr написав:Жара стоит в доме - а уменьшить невозможно, окна открывают!
До Нового года топили нормально, а после Нового года - такое впечетление, что решили сжечь побольше газа.
И температуру теплоносителя никто снижать не собирается. Бизнес по-украински.

Зменшити спеку дуже просто, навіть не відкриваючи вікон --- просто треба накрити батареї. Напр., ковдрою. Знизити плату за тепло. Законно. Легально.
Якщо є загальнобудинковий ліч. --- то буде і економія.

Щодо "укр.бізнесу" --- він таки став на горло своїй пісні. У мене суттєво похолоднішало позавчора увечері (28.02). І я навіть вирішив зняти ковдру з батареї (вперше за опал.сезон).

Але зранку влада так жалісливо просила (вдавала, що просить :)) знизити темп. (вони й так знизили :)), що повернув ковдру на місце --- на батарею.
Мені не жаль. Я можу вдягнути додатковий шар одягу.


P.S.
Бідолашні нещастя... Щойно Московія хоче зробити якусь каку сусідам (за свій рахунок: недоотримана вигода, більший дефіц.бюджету, ще бідніші, ще нужденніші рядові москвини) --- аж тут навіть Природа виступає проти --- весняним потеплінням...
Що ж їм так не щастить...? За що? ДОПОКИ? :)
А може їм таки не треба було псувати свою карму (якщо вона у них ще була...) масовими вбивствами, ГолодоМорами, терором...?
Невже їм не приємніше було би гадити часто, але потрошки, а не грандіозно, але лише на "свята"?

Але що дивує --- то це подібність їх вчинків до поведінки шкодливих котів (собак?). Хоч скільки їх тикай мордою в нагажене місце --- але до туалету таки привчити не вдається... І чому так?
Бідолашні фазани тупорилі...

Але вже недовго зосталось.
Щойно світ демонтує цю монструозну імперію,
а влада в республіках перейде до корінного населення --- то й матимемо спокій.
Думаю, буряти, якути, чукчі --- зможуть краще розпорядитись Природніми багатствами --- всім на користь, а не на шкоду людству.
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 15:16

Sommer Я не знаю какой дом у вас, но если бы вы пожили в доме серии БПС6, и притом не на самых верхних этажах, где еще более-менее тепло, а где-то на 5-6м этаже, да еще и с родными "блинами" и со старыми окнами, то легко бы меня поняли.
В домах серии БПС6 вместо остекленных окон в корридорах (там где лифты), предусмотрены открытые на улицу металлические жалюзи, по-состоянию на сегодняшний день разьеденные ржавчиной, и зачастую с выпавшими ламелями. Отделяет их от тамбура с лифтами только пара хлипких фанерных дверей. Пока тепла было достаточно (этой зимой пока те кто "сверху" вентилями не баловались, температура у меня лично держалась на уровне 20...23. даже когда в -15 в январе было) тепла хватало, и потому стояки в тамбуре перед лифтом и на лестничной клетке работали, и проблемы с лифтами не наблюдалось. Жалюзи перед приходом нынешнего циклона на скорую руку жильцы закрыли фанерками, но с такими порывами ветра и метелью как были на этой неделе толку не особо, через стыки бывает и снег перед лифтами наметало. После уменьшения подачи тепла стояки мы вынужденно выключили т.к. и в квартирах тепла было недостаточно. Оттого воздух в шахтах холодный и подвисали концевики дверей, смазка загустевала.
Сейчас мы включили стояк снова, дальше будем наблюдать.
На самом деле цель моего поста была узнать мнение жителей, у кого насколько проседает температура в квартире при тех или иных условиях. Делаю вывод что большинство вообще не заметили падения температуры теплоносителя.
И напоследок.
Sommer, я такой же гражданин Украины как и Вы. И я Вас не оскорблял. На будущее, поаккуратнее в выражениях.
svyatoslav_voronov
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 15:50

Свежезарегистрированный аккаунт, да еще с рассказами про "замерзшую лифтовую автоматику"...

Так и хочется поверить. :mrgreen:

Написал старожил "Никифор Ляпис-Трубецкой" ("4.87 сообщений в день"):
Sommer
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