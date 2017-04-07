"Нафтогаз" просить українців знизити температуру в...

Додано: Суб 03 бер, 2018 15:16

Sommer Я не знаю какой дом у вас, но если бы вы пожили в доме серии БПС6, и притом не на самых верхних этажах, где еще более-менее тепло, а где-то на 5-6м этаже, да еще и с родными "блинами" и со старыми окнами, то легко бы меня поняли.

В домах серии БПС6 вместо остекленных окон в корридорах (там где лифты), предусмотрены открытые на улицу металлические жалюзи, по-состоянию на сегодняшний день разьеденные ржавчиной, и зачастую с выпавшими ламелями. Отделяет их от тамбура с лифтами только пара хлипких фанерных дверей. Пока тепла было достаточно (этой зимой пока те кто "сверху" вентилями не баловались, температура у меня лично держалась на уровне 20...23. даже когда в -15 в январе было) тепла хватало, и потому стояки в тамбуре перед лифтом и на лестничной клетке работали, и проблемы с лифтами не наблюдалось. Жалюзи перед приходом нынешнего циклона на скорую руку жильцы закрыли фанерками, но с такими порывами ветра и метелью как были на этой неделе толку не особо, через стыки бывает и снег перед лифтами наметало. После уменьшения подачи тепла стояки мы вынужденно выключили т.к. и в квартирах тепла было недостаточно. Оттого воздух в шахтах холодный и подвисали концевики дверей, смазка загустевала.

Сейчас мы включили стояк снова, дальше будем наблюдать.

На самом деле цель моего поста была узнать мнение жителей, у кого насколько проседает температура в квартире при тех или иных условиях. Делаю вывод что большинство вообще не заметили падения температуры теплоносителя.

И напоследок.

Sommer, я такой же гражданин Украины как и Вы. И я Вас не оскорблял. На будущее, поаккуратнее в выражениях.