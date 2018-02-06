RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Трійка з мінусом: кияни оцінили
роботу комунальних служб

Трійка з мінусом: кияни оцінили роботу комунальних служб
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 12:20

Трійка з мінусом: кияни оцінили роботу комунальних служб

Пропонуємо до обговорення:
Київ переживає снігову блокаду.

Дивися повний текст Трійка з мінусом: кияни оцінили роботу комунальних служб.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80513
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 12:20

Дятли. Всіх 30 раз попередили, а вони на машинах поїхали. А тепер 3-ка з мінусом. :-)) своїм розумовим здібностям хай оцінку поставлять і попова згадать з 24-м березня 2013
kyiv7777
 
Повідомлень: 78
З нами з: 09.03.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 13:06

от пророссийского сливного бачка под названием UBR сложно ожидать другого. я такого количества очистительной техники на своем районе вообще никогда в жизни не видел - очень быстро и толково расчищали, несмотря на то, что снега вывалило очень щедро.

я конечно понимаю что политику ресурса юзерам обсуждать не комильфо, но мне кажется что уважающему себя сайту стоило бы не мараться об мусорки типа «Вести», «UBR», «Strana.UA» и «Украина.РУ»
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1890
З нами з: 20.04.16
Подякував: 83 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Altruist, Criticus, galex, Грйс-мэн, Дваждыдвашник і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці розповіли, за що люблять свою роботу (інфографіка) 1, 2
R2 » Нед 18 лют, 2018 11:27
15 932
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2018 04:11
EKO
У ДФС оцінили результати роботи "скасованої" податкової...
R2 » Нед 18 лют, 2018 21:53
5 230
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лют, 2018 14:40
RomanTik
Кияни минулого року заплатили 2,39 млрд гривень...
R2 » Вів 06 лют, 2018 12:42
2 113
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лют, 2018 14:50
Rainbow
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54033)
02.03.2018 16:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.