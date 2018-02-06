Київ переживає снігову блокаду.
Дивися повний текст Трійка з мінусом: кияни оцінили роботу комунальних служб.
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 12:20
Трійка з мінусом: кияни оцінили роботу комунальних служб
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Дивися повний текст Трійка з мінусом: кияни оцінили роботу комунальних служб.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 12:20
Дятли. Всіх 30 раз попередили, а вони на машинах поїхали. А тепер 3-ка з мінусом. :-)) своїм розумовим здібностям хай оцінку поставлять і попова згадать з 24-м березня 2013
Додано: П'ят 02 бер, 2018 13:06
от пророссийского сливного бачка под названием UBR сложно ожидать другого. я такого количества очистительной техники на своем районе вообще никогда в жизни не видел - очень быстро и толково расчищали, несмотря на то, что снега вывалило очень щедро.
я конечно понимаю что политику ресурса юзерам обсуждать не комильфо, но мне кажется что уважающему себя сайту стоило бы не мараться об мусорки типа «Вести», «UBR», «Strana.UA» и «Украина.РУ»
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