Міністерство енергетики та вугільної промисловості України через дисбаланс ввело тимчасове обмеження споживання газу.
Дивися повний текст Міненерговугілля ввело тимчасове обмеження споживання газу через дисбаланс.
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 13:43
Міненерговугілля ввело тимчасове обмеження споживання...
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Дивися повний текст Міненерговугілля ввело тимчасове обмеження споживання газу через дисбаланс.
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