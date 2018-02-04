RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міненерговугілля ввело тимчасове
обмеження споживання...

Міненерговугілля ввело тимчасове обмеження споживання...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 13:43

Міненерговугілля ввело тимчасове обмеження споживання...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України через дисбаланс ввело тимчасове обмеження споживання газу.

Дивися повний текст Міненерговугілля ввело тимчасове обмеження споживання газу через дисбаланс.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80513
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Altruist, Criticus, galex, Грйс-мэн, Vitalych-new, Дваждыдвашник і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Нафтогаз" пропонує ввести обмеження на споживання газу 1, 2
R2 » П'ят 02 бер, 2018 09:46
11 506
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 бер, 2018 14:16
AlifeSoft
УкрСиббанк і Ощадбанк попередили клієнтів про тимчасове...
R2 » П'ят 23 лют, 2018 10:58
1 65
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лют, 2018 10:58
IMPRINTER
Релігійні організації в 2017 р. наростили споживання...
R2 » Нед 04 лют, 2018 17:54
8 467
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лют, 2018 17:23
Дваждыдвашник
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54033)
02.03.2018 16:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron