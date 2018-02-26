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Уряд може інвестувати $2,56
мільярда від Газпрому у...

Уряд може інвестувати $2,56 мільярда від Газпрому у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #123>
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 13:46

Уряд може інвестувати $2,56 мільярда від Газпрому у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час години запитань до уряду сказав перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Дивися повний текст Уряд може інвестувати $2,56 мільярда від Газпрому у газовидобуток.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 13:46

Нолики в глазах у власть имущих.....
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 13:57

anton_gms, ці мільярди не з неба впали - їх отримано завдяки виграшу в дуже серйозному судовому процесі. Респект "власть імущим", які це зробили.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:24

  Sharpe написав:anton_gms, ці мільярди не з неба впали - їх отримано завдяки виграшу в дуже серйозному судовому процесі. Респект "власть імущим", які це зробили.

респект наркоману, який знайшов бабліца і усьо на ширку пустив! а здорова на голову людина б хату утеплила, а не шукала де б в землі дірку зробити щоб небо опалювати. респект бовдурам!
noyesnoyes
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:41

Выиграла команда адвокатов во главе с бывшим рыгом, курировал в Нафтогазе- бывший рыг. Выходит и вся заслуга их. Вопрос тогда: зачем шоколадные зайцы тогда, зачем всё ломали и рушили, раз единственный кто дело делает это рыги? Балаболы они, не более.
Reddick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:44

noyesnoyes, я, на відміну від вас, із наркоманамми не спілкуюся, тому ваше порівняння мені не зрозуміло. Але мені зрозуміло те, наскільки серйозним успіхом є виграш у міжнародному суді в такої потужної державної структури, якою є Газпром. Респект усім, хто це зробив.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:44

noyesnoyes, я, на відміну від вас, із наркоманамми не спілкуюся, тому ваше порівняння мені не зрозуміло. Але мені зрозуміло те, наскільки серйозним успіхом є виграш у міжнародному суді в такої потужної державної структури, якою є Газпром. Респект усім, хто це зробив.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:44

noyesnoyes, я, на відміну від вас, із наркоманамми не спілкуюся, тому ваше порівняння мені не зрозуміло. Але мені зрозуміло те, наскільки серйозним успіхом є виграш у міжнародному суді в такої потужної державної структури, якою є Газпром. Респект усім, хто це зробив.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:44

noyesnoyes, я, на відміну від вас, із наркоманамми не спілкуюся, тому ваше порівняння мені не зрозуміло. Але мені зрозуміло те, наскільки серйозним успіхом є виграш у міжнародному суді в такої потужної державної структури, якою є Газпром. Респект усім, хто це зробив.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:46

Reddick, не брешіть. Виграла команда нових менеджерів, які прийшли до Нафтогазу завдяки перемозі революції, яка відсторонила від влади проросійських корупціонерів - таких як Бойко і Бакулін. А ця сволота, якщо ви призабули, в принципі не хотіла судитися з Газпромом по цьому контракту, заявляючи, що "там все так прописано, що в нас нема шансів".
Sharpe
 
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