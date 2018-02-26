Про це під час години запитань до уряду сказав перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
Дивися повний текст Уряд може інвестувати $2,56 мільярда від Газпрому у газовидобуток.
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 13:46
Уряд може інвестувати $2,56 мільярда від Газпрому у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд може інвестувати $2,56 мільярда від Газпрому у газовидобуток.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 13:57
anton_gms, ці мільярди не з неба впали - їх отримано завдяки виграшу в дуже серйозному судовому процесі. Респект "власть імущим", які це зробили.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:24
респект наркоману, який знайшов бабліца і усьо на ширку пустив! а здорова на голову людина б хату утеплила, а не шукала де б в землі дірку зробити щоб небо опалювати. респект бовдурам!
Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:41
Выиграла команда адвокатов во главе с бывшим рыгом, курировал в Нафтогазе- бывший рыг. Выходит и вся заслуга их. Вопрос тогда: зачем шоколадные зайцы тогда, зачем всё ломали и рушили, раз единственный кто дело делает это рыги? Балаболы они, не более.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:44
noyesnoyes, я, на відміну від вас, із наркоманамми не спілкуюся, тому ваше порівняння мені не зрозуміло. Але мені зрозуміло те, наскільки серйозним успіхом є виграш у міжнародному суді в такої потужної державної структури, якою є Газпром. Респект усім, хто це зробив.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:44
noyesnoyes, я, на відміну від вас, із наркоманамми не спілкуюся, тому ваше порівняння мені не зрозуміло. Але мені зрозуміло те, наскільки серйозним успіхом є виграш у міжнародному суді в такої потужної державної структури, якою є Газпром. Респект усім, хто це зробив.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:44
noyesnoyes, я, на відміну від вас, із наркоманамми не спілкуюся, тому ваше порівняння мені не зрозуміло. Але мені зрозуміло те, наскільки серйозним успіхом є виграш у міжнародному суді в такої потужної державної структури, якою є Газпром. Респект усім, хто це зробив.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:44
noyesnoyes, я, на відміну від вас, із наркоманамми не спілкуюся, тому ваше порівняння мені не зрозуміло. Але мені зрозуміло те, наскільки серйозним успіхом є виграш у міжнародному суді в такої потужної державної структури, якою є Газпром. Респект усім, хто це зробив.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:46
Reddick, не брешіть. Виграла команда нових менеджерів, які прийшли до Нафтогазу завдяки перемозі революції, яка відсторонила від влади проросійських корупціонерів - таких як Бойко і Бакулін. А ця сволота, якщо ви призабули, в принципі не хотіла судитися з Газпромом по цьому контракту, заявляючи, що "там все так прописано, що в нас нема шансів".
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