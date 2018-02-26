Уряд може інвестувати $2,56 мільярда від Газпрому у...

Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:21

Sharpe написав: Criticus, ви не розумієте, про що говорите. У підземках на два мільярди кубометрів газу більше, ніж було на цей час торік. Але підняти швидко цей газ НЕМОЖЛИВО. Росія штучно створила нам проблему, але проблема існуватиме не довше двох днів. А от наслідки для Газпрому від таких фокусів - вічні. Criticus, ви не розумієте, про що говорите. У підземках на два мільярди кубометрів газу більше, ніж було на цей час торік. Але підняти швидко цей газ НЕМОЖЛИВО. Росія штучно створила нам проблему, але проблема існуватиме не довше двох днів. А от наслідки для Газпрому від таких фокусів - вічні.

Да что вы - как это быстро поднять газ из ПХГ невозможно?Мы же по реверсу газ получаем и не покупаем его у России ХХХХ дней! А значит труба работает в двустороннем режиме. Надо с Востока на Запад - будет с Востока на Запад. Надо с Запада на Восток - будет с Запада на Восток. Так Порошенко и Гройсман сказали, а я человек простой - когда уважаемые люди говорят, я молчу, послушно киваю головой и верю ))))Надеюсь, йумор оценили...Контр-меры России в случае недовольства решением были очевидны! И прекрасно понимая, что басни о реверсе - не более, чем басни, необходимо было приготовиться к последствиям!Банально даже на процессуальном уровне есть возможность оттянуть решение - двух-трех недель было бы достаточно, чтобы температура на улице хотя бы из минуса в плюс вышла!А 2 "лишних" миллиарда в ПХГ, это, извините, не стратегия, это синоптики ошиблись с прогнозом погоды на зиму. Никто к ограничению подачи газа Газпромом не готовился!И это еще хорошо, что сегодня 2 марта, а не 2 января. Да, временными трудностями, по счастью, отделаемся.Но это все равно никак не приблизит нас к получению 2.56 млрд долларов! Почему - потому что пошли в суд, чтобы выиграть много ноликов на бумаге, а как исполнить теперь решение - никто не знает.Опять будем просить Запад арестовать российское имущество на их территории? Ну попросим - дальше что? Никто на это не пойдет! Запад даже украденные деньги наших коррупционеров нам не отдает, а свое имущество в России под удар не подставит, тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы это понять...ЗЫ: Imp, хорошая аналогия!