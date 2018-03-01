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Уряд може інвестувати $2,56 мільярда від Газпрому у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 18:06

  Imp написав:Я наше правительство вижу как компашку детей, которые видят каждый день за забором бешеную собаку и любят в нее тыкать палочкой. И совсем не думают о том, что собака то не на цепи, а так, на тоненькой веревочке, да и забор всего по пояс.


Как оказалось - собака напала даже тогда, когда ее прикармливали и всячески ублажали.

Так что лучше тыкать - авось слюной захлебнется.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 18:08

  Criticus написав:Контр-меры России в случае недовольства решением были очевидны! И прекрасно понимая, что басни о реверсе - не более, чем басни, необходимо было приготовиться к последствиям!


Опять обманываешь.

  Criticus написав:Опять будем просить Запад арестовать российское имущество на их территории? Ну попросим - дальше что? Никто на это не пойдет!


И опять обманываешь.

Как-то вы по-топорному работаете.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 19:19

  Sommer написав:
  Criticus написав:Контр-меры России в случае недовольства решением были очевидны! И прекрасно понимая, что басни о реверсе - не более, чем басни, необходимо было приготовиться к последствиям!


Опять обманываешь.

  Criticus написав:Опять будем просить Запад арестовать российское имущество на их территории? Ну попросим - дальше что? Никто на это не пойдет!


И опять обманываешь.

Как-то вы по-топорному работаете.


Откровенно говоря, даже не знаю, как комментировать - вы называете ложью мои предположения со знаком вопроса в будущем времени...

Вы университетов не кончали? (с) Так ведь? Основы теоретической логики, диалектики, полемики и силлогистики вам в помощь.
Criticus
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 20:45

  Criticus написав:
  Sommer написав:
  Criticus написав:Контр-меры России в случае недовольства решением были очевидны! И прекрасно понимая, что басни о реверсе - не более, чем басни, необходимо было приготовиться к последствиям!


Опять обманываешь.

  Criticus написав:Опять будем просить Запад арестовать российское имущество на их территории? Ну попросим - дальше что? Никто на это не пойдет!


И опять обманываешь.

Как-то вы по-топорному работаете.


Откровенно говоря, даже не знаю, как комментировать - вы называете ложью мои предположения со знаком вопроса в будущем времени...


Я там выше красненьким твои высказывания выделил - у них что, в конце знак вопроса? Или у волгарей еще и грамматика альтернативно-лишнехромосомная?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:34

Украина располагает защищенными запасами газа в 1 трлн, но добывает 2%. Украина может добывать минимум 80 млрд кубометров. Если так будет, вопрос тарифов стоять не будет
кто переведет эту фразу ? Я что то не допонял, это намек на снижение тарифов, а тогда как же глобальная борьба с коррупцией путем рыночной цены Роттердама :) и выполнение требований МВФ ? В общем я запутался в выступлениях чиновников. И кто кстати мешал добывать этот газ с момента победы революции ? Хотя для меня в этой части ответ очевиден. Это как у меня рядом стоит здание какого то НИИ, людей почти нет, все в запустении, отопление отрезали, хотел взять аренду, так человек сразу сказал, через фонд гос имущества, но .... говорит все кто туда ходил еще не один не возвращался :)
Востаннє редагувалось Igorten в П'ят 02 бер, 2018 22:35, всього редагувалось 1 раз.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:34

  Sommer написав:
  Criticus написав:
  Sommer написав:


Я там выше красненьким твои высказывания выделил - у них что, в конце знак вопроса? Или у волгарей еще и грамматика альтернативно-лишнехромосомная?


У волгарей и спрашивайте напрямую.

Ну выделили вы красненьким - чтобы ваша безграмотность ярче сияла, что-ли? :mrgreen:

Повторяю вопрос - как может предположение о будущем быть ложью?

"Никто на это не пойдет" может быть разве что ошибочным предположением, но никак не ложью. Хотя это предположение не окажется ошибочным. Запомните этот пост (с) Ткну вас носом, говоря фигурально, через несколько месяцев. Максимум - попугают временными арестами, но ничего не конфискуют.

Далее - "басни о реверсе - не более, чем басни". Объясните, в чем ложь? Интерконнекторы на пределе, соответственно, увеличить реверс можно только с помощью blackhaul-поставок, но в сегодняшней ситуации это значит отобрать европейский газ, поскольку Газпром прикрутил вентиль.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/01/10/632870/

Пиара о газовой независимости в духе "остаточне прощавай" из уст ваших кумиров было много, а как дело дошло до защиты интересов страны, сразу всех построили так построили... правда, не Газпром, а своих граждан. Но то такое...

Вы уже прикрутили батареи у себя дома, а, Зоммер? :mrgreen:

Пару дней, и телевизор начнет побеждать не только холодильник, но и термометр...
Criticus
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:50

  Criticus написав:
  Sommer написав:Я там выше красненьким твои высказывания выделил - у них что, в конце знак вопроса? Или у волгарей еще и грамматика альтернативно-лишнехромосомная?


"Никто на это не пойдет" может быть разве что ошибочным предположением, но никак не ложью.


М-да. Таки альтернативная грамматика.

Ошибочное предположение - и есть ложь. Она же обман, она же вранье.

Плохо вас в школе учили... или наоборот хорошо?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:57

  Sommer написав: М-да. Таки альтернативная грамматика. Ошибочное предположение - и есть ложь. Она же обман, она же вранье. Плохо вас в школе учили... или наоборот хорошо?

Фуууууууух, сил нет с вами :)

Предположение ведь О БУДУЩЕМ! Его ошибочность под вопросом на сегодня. Что вы мелете? :)

Хотите пример, который вы поймете, и который вам наверняка понравится - допустим, я предполагаю, что на предстоящих выборах в России Путин проиграет. По вашему, я соврал, или правду сказал? ))))

Все-таки смешной вы человек. Не испытываю к вам агрессии, хоть вы и проявляете ее ко мне. Просто с вами тяжело, как с ребенком...
Criticus
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 01:42

  Criticus написав:
  Sommer написав: М-да. Таки альтернативная грамматика. Ошибочное предположение - и есть ложь. Она же обман, она же вранье. Плохо вас в школе учили... или наоборот хорошо?

Фуууууууух, сил нет с вами :)

Предположение ведь О БУДУЩЕМ! Его ошибочность под вопросом на сегодня. Что вы мелете? :)

Хотите пример, который вы поймете, и который вам наверняка понравится - допустим, я предполагаю, что на предстоящих выборах в России Путин проиграет. По вашему, я соврал, или правду сказал? ))))

Все-таки смешной вы человек. Не испытываю к вам агрессии, хоть вы и проявляете ее ко мне. Просто с вами тяжело, как с ребенком...


Ааа, понятно.
Ну хорошо, давай проведем простой урок по русскому языку и грамматике.
"Никто на это не пойдет!" - это обман.
"Никто на это не пойдет?" - вопрос.
"Я предполагаю, что никто на это не пойдет!" - предположение.

Так понятно?

Теперь смотрим, что ты использовал в оригинальном сообщении. Правильно, первый вариант.

Еще вопросы?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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