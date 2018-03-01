Уряд може інвестувати $2,56 мільярда від Газпрому у...

Как оказалось - собака напала даже тогда, когда ее прикармливали и всячески ублажали.
Так что лучше тыкать - авось слюной захлебнется.
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 18:06
Как оказалось - собака напала даже тогда, когда ее прикармливали и всячески ублажали.
Так что лучше тыкать - авось слюной захлебнется.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: П'ят 02 бер, 2018 18:08
Опять обманываешь.
И опять обманываешь.
Как-то вы по-топорному работаете.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: П'ят 02 бер, 2018 19:19
Откровенно говоря, даже не знаю, как комментировать - вы называете ложью мои предположения со знаком вопроса в будущем времени...
Вы университетов не кончали? (с) Так ведь? Основы теоретической логики, диалектики, полемики и силлогистики вам в помощь.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 20:45
Я там выше красненьким твои высказывания выделил - у них что, в конце знак вопроса? Или у волгарей еще и грамматика альтернативно-лишнехромосомная?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:34
кто переведет эту фразу ? Я что то не допонял, это намек на снижение тарифов, а тогда как же глобальная борьба с коррупцией путем рыночной цены Роттердама и выполнение требований МВФ ? В общем я запутался в выступлениях чиновников. И кто кстати мешал добывать этот газ с момента победы революции ? Хотя для меня в этой части ответ очевиден. Это как у меня рядом стоит здание какого то НИИ, людей почти нет, все в запустении, отопление отрезали, хотел взять аренду, так человек сразу сказал, через фонд гос имущества, но .... говорит все кто туда ходил еще не один не возвращался
Востаннє редагувалось Igorten в П'ят 02 бер, 2018 22:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:34
У волгарей и спрашивайте напрямую.
Ну выделили вы красненьким - чтобы ваша безграмотность ярче сияла, что-ли?
Повторяю вопрос - как может предположение о будущем быть ложью?
"Никто на это не пойдет" может быть разве что ошибочным предположением, но никак не ложью. Хотя это предположение не окажется ошибочным. Запомните этот пост (с) Ткну вас носом, говоря фигурально, через несколько месяцев. Максимум - попугают временными арестами, но ничего не конфискуют.
Далее - "басни о реверсе - не более, чем басни". Объясните, в чем ложь? Интерконнекторы на пределе, соответственно, увеличить реверс можно только с помощью blackhaul-поставок, но в сегодняшней ситуации это значит отобрать европейский газ, поскольку Газпром прикрутил вентиль.
Пиара о газовой независимости в духе "остаточне прощавай" из уст ваших кумиров было много, а как дело дошло до защиты интересов страны, сразу всех построили так построили... правда, не Газпром, а своих граждан. Но то такое...
Вы уже прикрутили батареи у себя дома, а, Зоммер?
Пару дней, и телевизор начнет побеждать не только холодильник, но и термометр...
Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:50
М-да. Таки альтернативная грамматика.
Ошибочное предположение - и есть ложь. Она же обман, она же вранье.
Плохо вас в школе учили... или наоборот хорошо?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:57
Фуууууууух, сил нет с вами :)
Предположение ведь О БУДУЩЕМ! Его ошибочность под вопросом на сегодня. Что вы мелете? :)
Хотите пример, который вы поймете, и который вам наверняка понравится - допустим, я предполагаю, что на предстоящих выборах в России Путин проиграет. По вашему, я соврал, или правду сказал? ))))
Все-таки смешной вы человек. Не испытываю к вам агрессии, хоть вы и проявляете ее ко мне. Просто с вами тяжело, как с ребенком...
Додано: Суб 03 бер, 2018 01:42
Ааа, понятно.
Ну хорошо, давай проведем простой урок по русскому языку и грамматике.
"Никто на это не пойдет!" - это обман.
"Никто на это не пойдет?" - вопрос.
"Я предполагаю, что никто на это не пойдет!" - предположение.
Так понятно?
Теперь смотрим, что ты использовал в оригинальном сообщении. Правильно, первый вариант.
Еще вопросы?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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