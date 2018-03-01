Уряд може інвестувати $2,56 мільярда від Газпрому у...

Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:34

Sommer написав: Criticus написав: Sommer написав:





Я там выше красненьким твои высказывания выделил - у них что, в конце знак вопроса? Или у волгарей еще и грамматика альтернативно-лишнехромосомная? Я там выше красненьким твои высказывания выделил - у них что, в конце знак вопроса? Или у волгарей еще и грамматика альтернативно-лишнехромосомная?

"Никто на это не пойдет"

"басни о реверсе - не более, чем басни"

У волгарей и спрашивайте напрямую.Ну выделили вы красненьким - чтобы ваша безграмотность ярче сияла, что-ли?Повторяю вопрос - как может предположение о будущем быть ложью?может быть разве что ошибочным предположением, но никак не ложью. Хотя это предположение не окажется ошибочным. Запомните этот пост (с) Ткну вас носом, говоря фигурально, через несколько месяцев. Максимум - попугают временными арестами, но ничего не конфискуют.Далее -. Объясните, в чем ложь? Интерконнекторы на пределе, соответственно, увеличить реверс можно только с помощью blackhaul-поставок, но в сегодняшней ситуации это значит отобрать европейский газ, поскольку Газпром прикрутил вентиль.Пиара о газовой независимости в духе "остаточне прощавай" из уст ваших кумиров было много, а как дело дошло до защиты интересов страны, сразу всех построили так построили... правда, не Газпром, а своих граждан. Но то такое...Вы уже прикрутили батареи у себя дома, а, Зоммер?Пару дней, и телевизор начнет побеждать не только холодильник, но и термометр...