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Уряд може інвестувати $2,56
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Уряд може інвестувати $2,56 мільярда від Газпрому у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 11:33

  Criticus написав:Контр-меры России в случае недовольства решением были очевидны!

вы нас об этом предупреждали? можно ссылочку на пост?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 11:51

  Yuri_T написав:
  Criticus написав:Контр-меры России в случае недовольства решением были очевидны!

вы нас об этом предупреждали? можно ссылочку на пост?


Этот персонаж горазд лишь словоблудить да жаловаться на "притеснение".

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 10:03

  дядя Caша написав:
  Yuri_T написав:
  Criticus написав:Контр-меры России в случае недовольства решением были очевидны!

вы нас об этом предупреждали? можно ссылочку на пост?


Этот персонаж горазд лишь словоблудить да жаловаться на "притеснение".

US

Хоть Вас тут сильно уважают многие и Вы имеете большой вес на этом ресурсе, но в данной теме словоблудит лишь Соммер и... барабанная дробь... Вы.
Не к лицу, ой не к лицу.
Imp
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 11:30

  Imp написав:Хоть Вас тут сильно уважают многие и Вы имеете большой вес на этом ресурсе

Это врядли... Алкоголизм - штука сложная...

А по теме - дележ шкуры неубитого медведя конечно в стиле нашего правительства, но абсолютно очевидно что Коленовстан ничего нашей стране не заплатит. Да и вообще - скоро решение по 3 ярдам для Овоща подоспеет, явно нам не в кассу - и опять взаимозачет не в нашу сторону. А потом следующие серии пинания мяча из стороны в сторону. Критикус прав в чем - имея неадекватного непредсказуемого партнера необходимо быть готовым к любым самым разнообразным негараздам. У нас же как всегда - эти в который раз чудят а наши в который раз не готовы...
В игноре: Faceless, lapay, yarg
SkyПердяй
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 03:57

  Sommer написав:
  Imp написав:Я наше правительство вижу как компашку детей, которые видят каждый день за забором бешеную собаку и любят в нее тыкать палочкой. И совсем не думают о том, что собака то не на цепи, а так, на тоненькой веревочке, да и забор всего по пояс.


Как оказалось - собака напала даже тогда, когда ее прикармливали и всячески ублажали.

Так что лучше тыкать - авось слюной захлебнется.


так в том то и дело что прошлое правительство "покращувачей" этой собаке открыло калитку и впустило во двор. собака сначала весело игралась, а потом когда ей что-то не понравилось, начала кусаться, довольно серьезно, отгрызая руки и ноги. причем серьезно покалечила именно тех двух детей, которые громче всех кричали "собаця хорошая, она поиграется но не укусит".
galex
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