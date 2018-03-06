Уряд може інвестувати $2,56 мільярда від Газпрому у...

вы нас об этом предупреждали? можно ссылочку на пост?
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Додано: Суб 03 бер, 2018 11:33
вы нас об этом предупреждали? можно ссылочку на пост?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Суб 03 бер, 2018 11:51
Этот персонаж горазд лишь словоблудить да жаловаться на "притеснение".
US
Додано: Вів 06 бер, 2018 10:03
Хоть Вас тут сильно уважают многие и Вы имеете большой вес на этом ресурсе, но в данной теме словоблудит лишь Соммер и... барабанная дробь... Вы.
Не к лицу, ой не к лицу.
Додано: Вів 06 бер, 2018 11:30
Это врядли... Алкоголизм - штука сложная...
А по теме - дележ шкуры неубитого медведя конечно в стиле нашего правительства, но абсолютно очевидно что Коленовстан ничего нашей стране не заплатит. Да и вообще - скоро решение по 3 ярдам для Овоща подоспеет, явно нам не в кассу - и опять взаимозачет не в нашу сторону. А потом следующие серии пинания мяча из стороны в сторону. Критикус прав в чем - имея неадекватного непредсказуемого партнера необходимо быть готовым к любым самым разнообразным негараздам. У нас же как всегда - эти в который раз чудят а наши в который раз не готовы...
В игноре: Faceless, lapay, yarg
Додано: Сер 07 бер, 2018 03:57
так в том то и дело что прошлое правительство "покращувачей" этой собаке открыло калитку и впустило во двор. собака сначала весело игралась, а потом когда ей что-то не понравилось, начала кусаться, довольно серьезно, отгрызая руки и ноги. причем серьезно покалечила именно тех двух детей, которые громче всех кричали "собаця хорошая, она поиграется но не укусит".
Додано: Сер 07 бер, 2018 10:05
Вероятно, моя "заметка" о качестве работы форума пришлась не по душе.
Других причин я не вижу. Я, в свою очередь, с этим (уважаемым и имеющим большой вес) персонажем ни разу ни пересекался ни в одной дискуссии.
Поэтому, в отличие от него, голословных оценок в его сторону себе не позволю.
Додано: Чет 08 бер, 2018 18:07
Выражение "умный задним числом" как раз и придумано для подобных "да я же знал", "было очевидно".
это как с любителями хвастаться выигрышными ставками.
если ты ее запостил до события - тогда ты молодец.
а если ты поставил 5 ставок, 4 проиграл и хвастаешься той, что выиграла - то ты Ляшко )) это же элементарно.
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