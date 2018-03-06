Уряд може інвестувати $2,56 мільярда від Газпрому у...

Додано: Вів 06 бер, 2018 11:30

Imp написав: Хоть Вас тут сильно уважают многие и Вы имеете большой вес на этом ресурсе Хоть Вас тут сильно уважают многие и Вы имеете большой вес на этом ресурсе

Это врядли... Алкоголизм - штука сложная...А по теме - дележ шкуры неубитого медведя конечно в стиле нашего правительства, но абсолютно очевидно что Коленовстан ничего нашей стране не заплатит. Да и вообще - скоро решение по 3 ярдам для Овоща подоспеет, явно нам не в кассу - и опять взаимозачет не в нашу сторону. А потом следующие серии пинания мяча из стороны в сторону. Критикус прав в чем - имея неадекватного непредсказуемого партнера необходимо быть готовым к любым самым разнообразным негараздам. У нас же как всегда - эти в который раз чудят а наши в который раз не готовы...