Уряд може інвестувати $2,56 мільярда від Газпрому у...

Додано: Чет 08 бер, 2018 23:51

galex написав: Выражение "умный задним числом" как раз и придумано для подобных "да я же знал", "было очевидно".



это как с любителями хвастаться выигрышными ставками.

если ты ее запостил до события - тогда ты молодец.

а если ты поставил 5 ставок, 4 проиграл и хвастаешься той, что выиграла - то ты Ляшко )) это же элементарно. Выражение "умный задним числом" как раз и придумано для подобных "да я же знал", "было очевидно".это как с любителями хвастаться выигрышными ставками.если ты ее запостил до события - тогда ты молодец.а если ты поставил 5 ставок, 4 проиграл и хвастаешься той, что выиграла - то ты Ляшко )) это же элементарно.

Вряд ли россияне выиграют в Стокгольме, но этого и не нужно.

Даже при положительном исходе судебных процессов, россия платить не будет

А в минус здесь будет, потому что обострит и без того острые отношения.

А что делать - возвращаться к теме 3-стороннего консорциума по управлению ГТС, и немедленно. Пока существует окно - пока ЕС блокирует строительства Nord Stream 2, и для украинской ГТС еще есть рынок транспортировки

Вы это мне что-ли?Я не стал отвечать дяде Саше и Юрию_Т, потому что их предъявы в мою сторону смешны - с первым я вообще можно сказать не знаком, а со вторым дискутировал только о последствиях декоммунизации.Но вам отвечу, так как ваши учетки (или коллеги с теми же темниками) неоднократно отмечались в потугах споров со мной по теме арбитража.Полное содержание по ссылкам, а сюда даю только сжатые выдержки:Жду извинений!