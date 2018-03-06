Уряд може інвестувати $2,56 мільярда від Газпрому у...

galex написав:Выражение "умный задним числом" как раз и придумано для подобных "да я же знал", "было очевидно".
это как с любителями хвастаться выигрышными ставками.
если ты ее запостил до события - тогда ты молодец.
а если ты поставил 5 ставок, 4 проиграл и хвастаешься той, что выиграла - то ты Ляшко )) это же элементарно.
Вы это мне что-ли?
Я не стал отвечать дяде Саше и Юрию_Т, потому что их предъявы в мою сторону смешны - с первым я вообще можно сказать не знаком, а со вторым дискутировал только о последствиях декоммунизации.
Но вам отвечу, так как ваши учетки (или коллеги с теми же темниками) неоднократно отмечались в потугах споров со мной по теме арбитража.
Полное содержание по ссылкам, а сюда даю только сжатые выдержки:
Вряд ли россияне выиграют в Стокгольме, но этого и не нужно.
"Газпром" вичерпав можливості оскаржити штраф АМКУ на 86 млр
Даже при положительном исходе судебных процессов, россия платить не будет
Україна може отримати $50 млрд від Газпрому, якщо виграє суд
А в минус здесь будет, потому что обострит и без того острые отношения.
А что делать - возвращаться к теме 3-стороннего консорциума по управлению ГТС, и немедленно. Пока существует окно - пока ЕС блокирует строительства Nord Stream 2, и для украинской ГТС еще есть рынок транспортировки
Україна планує заарештувати власність Газпрому за кордоном
Жду извинений!